Kolombiya'da Büyük Deprem: Ölü Sayısı 234'e Yükseldi - Son Dakika
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Kolombiya'da Büyük Deprem: Ölü Sayısı 234'e Yükseldi

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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 234'e çıktı, 1310'dan fazla yaralı var.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e çıktı.

Kolombiya Başkentler Birliğinden (Asocapitales) ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e yükseldi, 1310'dan fazla kişi yaralandı.

Ulusal basına göre, depremde en fazla can ve mal kaybının olduğu Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.

2 bin 700 kişi için kayıp başvurusunda bulunulurken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken, başkent Bogota ile Medellin'den arama kurtarma ekipleri bölgeye destek için sevk edildi.

Quibdo ve Manizales'te ise deprem, su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu.

70'ten fazla artçı kaydedildi

Kolombiya Jeoloji Hizmetleri de büyük depremin ardından 70'ten fazla artçının kaydedildiğini bildirdi.

Artçıların en büyüğünün 4,8 şiddetinde olduğu aktarıldı.

Cali'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, basına yaptığı açıklamada, güvenlik ve yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, kararın acil durum ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını daha güvenli ve hızlı yürütmesini sağlamak için alındığını söyledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu olduğunu ve depremin 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıklamıştı.

Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedilmişti

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkılmış, bir katedral ve bir havalimanı hasar görmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Büyük Deprem: Ölü Sayısı 234'e Yükseldi - Son Dakika

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