Kolombiya'da Çalışma Reformu Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya'da Çalışma Reformu Tartışmaları

28.05.2025 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümet, çalışma reformunu halk oylamasına sunmak için Senato'da yeniden oylama talep ediyor.

Kolombiya'da ???????Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, çalışma reformunun halk oylamasına sunulması için yasanın Senato'da yeniden oylanmasını talep ediyor.

İçişleri Bakanı Armando Benedetti, başkent Bogota'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin işçi haklarını ilgilendiren 12 soruluk halk oylaması taleplerinin 15 Mayıs'ta Senato'da "hileli" şekilde reddedildiğini söyledi.

Benedetti, Senato'ya çağrıda bulunarak, "Senato 1 Haziran'a kadar bir karar vermezse, hükümet, çalışma reformuna ilişkin 12 soruyu içeren halk oylamasını seçimlere götürmek üzere referandum ilan edecek." dedi.

Senato'nun harekete geçmemesi durumunda yürütmenin referandum için bir kararname çıkarabileceğini belirten Benedetti, bunun hükümetin "B planı" olduğunu vurguladı.

Senato Başkanı'nın tutumunu da eleştiren Benedetti, "Beşinci Kanun'un 125. maddesi, oylanacak her şeyin okunmasını ve teklif edilmesini zorunlu kılar. Ancak bu kez oylanacak şey okunmadığı için Senato kendini ifade edemedi." diye konuştu.

Senato Başkanı Cepeda'dan hükümete tepki

Öte yandan, Senato Başkanı Efrain Cepeda, Benedetti'ye tepki göstererek, hükümetin kararname ile referandum kararı almasının kuvvetler ayrılığına aykırı olduğunu savundu.

Anayasaya aykırı bir kararname çıkması halinde demokrasiyi korumak için yargı organlarına başvuracaklarını vurgulayan Cepeda, "Anayasanın ihlal edilmesine ve milyonlarca kamu kaynağının siyasi çıkarlara ve seçim kampanyalarına aktarılması için manevralar yapılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ulusal basına göre, merkezi işçi örgütleri, Tarihsel Pakt ve çeşitli sosyal örgütler, halk istişaresini ve sosyal reformları desteklemek amacıyla 28-29 Mayıs'ta ülkenin başlıca şehirlerinde büyük bir ulusal greve hazırlanıyor.

Ne olmuştu?

Petro hükümetinin işçi haklarına ilişkin 12 sorudan oluşan halk oylaması talebi, Senato tarafından kabul edilmemişti.

Sol görüşlü hükümetin hazırladığı işçi haklarına dair 12 sorudan oluşan referandum talebi, 47 kabul oyuna karşılık 49 oyla reddedilmişti.

Oylama sonucunu muhalefet milletvekilleri sevinçle karşılarken iktidar partisi milletvekilleri ise oylamanın hileli olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Petro, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Senato Başkanı Efrain Cepeda'ya "sert" tepki göstererek halka protesto çağrısında bulunmuştu.

Petro, daha sonraki günlerde yaptığı çeşitli açıklamalarda, referandum taleplerini Senato'ya yeniden göndereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kolombiya, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Çalışma Reformu Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Bayram müjdesi gibi İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek Bayram müjdesi gibi! İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı
Usta müzisyen İlhan Şeşen’e veda töreni düzenlendi Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda töreni düzenlendi
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
Kağıthane’de eğlence mekanına el bombalı saldırı kamerada Kağıthane'de eğlence mekanına el bombalı saldırı kamerada
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti 6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Olaylı maç sonrası TFF’den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

08:08
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
08:04
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
07:22
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
05:57
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
23:40
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
13:59
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
12:51
Bahçeli tarih verdi Grup toplantılarına yeniden başlıyor
Bahçeli tarih verdi! Grup toplantılarına yeniden başlıyor
12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 08:51:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Çalışma Reformu Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.