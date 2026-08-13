Kolombiya'da Deprem: 265 Ölü, Pereira Yok Olma Noktasında

Kolombiya'da 265 kişinin hayatını kaybettiği 7,4 büyüklüğündeki deprem, ülkenin Pereira kentinin özellikle merkezinde büyük yıkıma neden oldu; halk hem yakınlarını hem de sahip olduğu birçok şeyi kaybetti.

10 Ağustos'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen Pereira, Cali, Manizales, Dosquebradas ve Roldanillo kentlerinde yağma ve hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Asker ve polislerden oluşan binlerce personel, söz konusu kentlerde yoğun güvenlik önlemleri alarak arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıyor.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), depremde 14 ildeki 403 belediyenin etkilendiğini, 9 bin 215 evin yıkıldığını, 45 bin 457 evin hasar gördüğünü ve 140 binanın çöktüğünü duyurdu.

UNGRD'nin verilerine göre, 1667 eğitim merkezi, 530 toplum merkezi, 188 sağlık kuruluşunun yanı sıra 43 su şebekesi, 20 köprü, bir yaya köprüsü, 129 yol, 29 banka şubesi ve 2 havalimanı da hasar gördü.

Kolombiya'da 265 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 494 kişinin yaralandığı 7,4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Depremde en çok can kaybının kaydedildiği Pereira'da AA muhabirine açıklamada bulunan Kolombiyalılar, şehir merkezinin neredeyse çöktüğünü belirtti.

Acil Durum Müdahale Görevlisi Diego Alejandro Perez, depreme iş yerindeyken yakalandıklarını ve binayı hızla tahliye ettiklerini söyledi.

Enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmalarını "titizlikle" yürüttüklerini dile getiren Perez, "Şu anda çalışmalar ağırlıklı olarak enkazın kaldırılması ve alanların temizlenmesine odaklanıyor. Müdahale çalışmaları güçlendirilerek sürdürülüyor ve süreç de giderek ilerliyor." ifadesini kullandı.

Perez, acil durum müdahale ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını ve sürece hakim, müdahale çalışmalarına destek veren çok sayıda personelin bulunduğunu belirtti.

"Çok sayıda kişi hayatını kaybetti"

İşletme sahibi Miguel Quiceno, depremin sadece can kayıplarıyla dahi ticarete büyük darbe vurduğunun altını çizdi.

Quiceno, "Ne yazık ki Pereira'daki ticaret sektörü tamamen yok oldu ve ağır darbe aldı. Buradaki durum, gördüğünüz gibi gerçekten çok üzücü. Çok sayıda bina yıkıldı, çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti." dedi.

Birçok arkadaşının hayatını kaybettiğini anlatan Quiceno, "Pereira'nın şehir merkezi tamamen çöktü. Şu anda ticari faaliyet neredeyse tamamen durmuş durumda. Dolayısıyla biz de çok ağır bir şekilde etkilendik." değerlendirmesinde bulundu.

"Pereira adeta yok oldu"

Mağaza sahibi Gloria Fanny Parra da "Şu anda iş dünyasından birçok arkadaşımız hayatını kaybetti. Bizim şirketimiz bir binada bulunuyordu ve bina çöktü. İçeri giremedik. Tüm ürünlerimiz enkaz altında kaldı ve yok oldu." diye konuştu.

Yetkililerden yardım beklediklerine dikkati çeken Parra, şöyle devam etti:

"Bu, gerçekten yürek burkan bir durum ama bu, Tanrı'nın takdiri ve yolumuza devam etmek zorundayız. Şimdi belediyeden veya yetkili makamdan izin verilmesini beklememiz gerekiyor. Daha sonra enkaz kaldırıldığında, nelerin kurtarılabileceğine bakacağız. Ancak her şey yok oldu. Pereira şehir merkezinde birçok arkadaşımız da işletmelerini kaybetti. Pereira adeta yok oldu. Hepimiz için yardım istiyoruz. Sadece kendim için değil, yakınlarını ve sahip oldukları her şeyi kaybeden herkes için yardım istiyoruz."

Parra, çalışmaya mecbur olduğunu dile getirerek "Çalışmaya ihtiyacımız var çünkü ben eşimle birlikte yaşıyorum ve yalnızca onun gelirine bağlıyız. Bu nedenle her şeyden önce, Tanrı bize hayatta kalma fırsatı verdiğine göre, hükümetten veya yetkili makamlardan bize yardım etmelerini istiyoruz. Çünkü bu yalnızca benim yaşadığım bir trajedi değil, hükümetin yardımına ihtiyaç duyan herkesin yaşadığı bir trajedi." ifadelerini kullandı.