 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kolombiya'da FARC ile Hükümet Arasındaki Ateşkes Anlaşması 6 Ay Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da FARC ile Hükümet Arasındaki Ateşkes Anlaşması 6 Ay Uzatıldı

Kolombiya hükümeti ile eski FARC üyeleri arasında 16 Ekim'de başlayan ikili ateşkes anlaşması, bugün sona ermesi planlanan tarihten 6 ay daha uzatıldı. Savunma Bakanı Ivan Velasquez tarafından imzalanan kararname ile taraflar arasındaki ateşkesin devam edeceği belirtildi. Ateşkes anlaşması, FARC'ın çatı örgütü EMC ile yapılan müzakerelerin 3. aşamasına geçildiği duyuruldu. EMC, barış anlaşmasına katılmayan ve silahlı eylemlerine devam eden bir grup olarak biliniyor.

Kolombiya\'da FARC ile Hükümet Arasındaki Ateşkes Anlaşması 6 Ay Uzatıldı
15.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:46
Abone Ol

Kolombiya hükümeti ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri arasında 16 Ekim'de başlayıp bugün sona eren ikili ateşkes anlaşması 6 ay daha uzatıldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, taraflar arasındaki ikili ateşkesin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin kararnamenin Savunma Bakanı Ivan Velasquez tarafından imzalandığı bildirildi.

FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central (EMC) ile müzakerelerde 3. aşamaya geçildiği belirtilen açıklamada, tarafların taahhütlerine karşılıklı uyma konusundaki kararlılığının devam edeceği vurgulandı.

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşmasının 15 Ocak 2024'e kadar süreceği duyurulmuştu.

EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kolombiya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da FARC ile Hükümet Arasındaki Ateşkes Anlaşması 6 Ay Uzatıldı - Son Dakika


09:55
Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54
MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31
Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
09:11
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar
09:06
81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu 81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu
09:05
3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı 3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı
09:00
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı

Son Dakika
09:55 Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54 MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31 Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
09:11 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar
09:06 81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu
09:05 3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı
09:00 İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46 Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33 Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18 Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman'ın evinde çıkan yangında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 10:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da FARC ile Hükümet Arasındaki Ateşkes Anlaşması 6 Ay Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement