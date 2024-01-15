Kolombiya\'da FARC ile Hükümet Arasındaki Ateşkes Anlaşması 6 Ay Uzatıldı

Kolombiya hükümeti ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri arasında 16 Ekim'de başlayıp bugün sona eren ikili ateşkes anlaşması 6 ay daha uzatıldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, taraflar arasındaki ikili ateşkesin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin kararnamenin Savunma Bakanı Ivan Velasquez tarafından imzalandığı bildirildi.

FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central (EMC) ile müzakerelerde 3. aşamaya geçildiği belirtilen açıklamada, tarafların taahhütlerine karşılıklı uyma konusundaki kararlılığının devam edeceği vurgulandı.

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşmasının 15 Ocak 2024'e kadar süreceği duyurulmuştu.

EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.