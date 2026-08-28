Kolombiya'da FARC Operasyonu: 8 Terörist Öldürüldü - Son Dakika
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Kolombiya'da FARC Operasyonu: 8 Terörist Öldürüldü

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Ordu, Guaviare bölgesinde eski FARC üyesi 8 kişiyi etkisiz hale getirdi, önemli liderlere darbe vurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ordunun ülkenin güneyindeki Guaviare yönetim bölgesi kırsalına düzenlediği operasyonda eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyesi 8 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, eski FARC'a bağlı Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) üyelerine ordunun operasyon düzenlediğini belirtti.

Guaviare'ye bağlı El Retorno kırsalında düzenlenen "Amon operasyonunda" 8 kişinin öldürüldüğünü vurgulayan de la Espriella, EMBF elebaşı "Calarca" kod adlı Alexander Diaz Mendoza'ya bağlı gruplara ağır darbe vurulduğunu kaydetti.

De la Espriella, operasyona ilişkin şunları ifade etti:

"Hassas hava bombardımanı ve komandoların karadan yürüttüğü operasyonda ilk belirlemelere göre 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde 11 piyade tüfeği, 5 ağır makineli tüfek ile çok sayıda askeri teçhizat ve lojistik malzeme ele geçirildi. Kolombiya taarruza geçtiğimizi bilmelidir. Üst düzey örgüt elebaşları ve onların kriminal yapıları için ülke topraklarının hiçbir yerinde saklanacak yer ya da sığınak olmayacaktır."

Başkent Bogota'da dün askeri komutanların devir teslim töreninde konuşan de la Espriella, Silahlı Kuvvetlere ülke genelinde güvenliği yeniden sağlama, örgütlü suçla devletin tam desteğiyle mücadele etme ve "terörist" olarak nitelendirdiği silahlı gruplara karşı koyma talimatı vermişti.

EMBF

Eski FARC'ın Doğu Bloku bünyesinde yer alan Calarca, Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasını ihlal ederek örgütten ayrılmış ve Merkezi Genelkurmay (EMC) çatısı altındaki Jorge Briceno Bloku'nun başına geçerek bölücü grubun en üst düzey yöneticilerinden biri haline gelmişti.

Calarca, 2024 yılında Kolombiya'nın en çok aranan ismi ve EMC elebaşı "Ivan Mordisco" kod adlı Nestor Gregorio Vera ile anlaşmazlığa düşerek Jorge Briceno Bloku liderliğinde ana örgütten ayrılmış ve "Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı" (EMBF) adıyla yeni bir yapılanma kurmuştu.

EMBF'nin başına geçen Calarca, bir yandan Ivan Mordisco'nun doğrudan rakibi ve ülkenin önde gelen suç örgütü liderlerinden biri haline gelirken diğer yandan eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti (2022-2026) döneminde yürütülen "Toplam Barış" (Paz Total) politikası kapsamında sonuçsuz kalan barış müzakerelerinde yer almıştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güvenlik, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da FARC Operasyonu: 8 Terörist Öldürüldü - Son Dakika

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