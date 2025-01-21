Kolombiya'da FARC Üyeleri Arasında Çatışma: 20 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya'da FARC Üyeleri Arasında Çatışma: 20 Ölü

Kolombiya'da eski FARC üyeleri arasında çıkan çatışmada 20 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

21.01.2025 06:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'nın orta kesimindeki kırsalda eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri arasındaki silahlı çatışmada 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı Miravalle kırsalında, eski FARC muhalifi iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada iki taraftan 20 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin yaralı olduğu değerlendiriliyor.

Ombudsman Ofisi, çatışmanın eski FARC muhalifleri Ivan Mordisco'ya bağlı gruplar ile Calarca Cordoba kod adlı Alexander Diaz önderliğindeki silahlı grup arasında yaşandığını belirtti.

Sivil nüfusa ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini isteyen Ombudsman Ofisi, çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Kentin Belediye Başkanı Farid Camilo Castano, EL Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, cesetlerin bölgeden alındığını ve valiliğin desteğiyle şehre götürüldüğünü söyledi.

Çatışmanın ormanlık alanda yaşandığını kaydeden Castano, uyuşturucu kaçakçılığı rotasının kontrolüne ilişkin bir çatışma olduğununu bildirdi.

Çatışan grupların bir süre önce FARC fraksiyonu Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı olduğu ancak üst komuta kademesinde yaşanan kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle bölünmeler yaşandığı basına yansımıştı.

EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle tanınan Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yasa dışı yollarla finansman sağlıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kolombiya, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da FARC Üyeleri Arasında Çatışma: 20 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:26 Bolu’daki otel yangınından ilk görüntüler Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 3 ölü 11 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 3 ölü 11 yaralı
01:27 Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul’a getirildi Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi
00:31 Elon Musk’ın hareketi Trump’ın yemin törenine damgasını vurdu: Herkes Nazi selamına benzetti Elon Musk'ın hareketi Trump'ın yemin törenine damgasını vurdu: Herkes Nazi selamına benzetti
22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
09:32 Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 07:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da FARC Üyeleri Arasında Çatışma: 20 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.