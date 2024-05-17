Kolombiya'da hapishane müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya'da hapishane müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kolombiya\'da hapishane müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki La Modelo Hapishanesi Müdürü Elmer Fernandez, özel aracıyla seyir halindeyken motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıyı kınayarak zanlıların yakalanması talimatını verdi. Fernandez'in öldürülmesiyle ilgili çetelerin tehditleri ortaya çıktı ve hapishane müdürlerinin can güvenliğinin sağlanması talep edildi.

17.05.2024 04:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da hapishane müdürü özel aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Başkent Bogota'daki La Modelo Hapishanesi Müdürü Elmer Fernandez, 80. Cadde'de motosikletli kişilerin saldırısına uğradı.

Çok sayıda merminin vücuduna isabet ettiği Fernandez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından saldırıyı kınayarak, zanlıların derhal yakalanması talimatını verdi.

Fernandez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Petro, "Güvenlik konseyi olağanüstü toplanacak, Fernandez, alçakça öldürüldü. Tüm cezaevlerinde yeni tedbirlerin alınması için gerekli talimatları verdim." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, Hapishane Müdürü Fernandez'in bir süre önce çetelerin isteklerini yerine getirmediği için ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Muhalefet partilerinden yapılan açıklamada ise Fernandez'in öldürülmesi kınanarak, hükümetten hapishane müdürlerinin can güvenliğinin sağlanması istendi.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güvenlik, Suç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da hapishane müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:34:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da hapishane müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement