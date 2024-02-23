Kolombiya'da helikopter kazası: 4 polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kolombiya'da helikopter kazası: 4 polis hayatını kaybetti

Kolombiya\'da helikopter kazası: 4 polis hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde bir helikopter düştü ve kazada 4 polis hayatını kaybetti. Ulusal Polis Müdürü General William Salamanca, helikopterin Antioquia'ya bağlı San Pablo köyünde düştüğünü doğruladı. Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından polislerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

23.02.2024 00:07  Güncelleme: 00:11
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Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 4 polis hayatını kaybetti.

Ulusal Polis Müdürü General William Salamanca, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, hava kuvvetlerine bağlı Black Hawk tipi helikopterin Antioquia'ya bağlı San Pablo köyünde düştüğünü doğruladı.

Kazada, 4 polis yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından ölen polislerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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