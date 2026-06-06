Kolombiya'da Maden Göçüğü: 7 İşçi Hayatını Kaybetti

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 7 işçi yaşamını yitirdi.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey Angel, basına yaptığı açıklamada, Sutatausa kasabasına bağlı Las Penas köyündeki kömür madeninde göçük altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi.

Yaklaşık 24 saat süren çalışmaların ardından 7 işçinin cesedinin çıkarıldığını belirten Angel, "Göçük altında kalan işçilerin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan maden kurtarma ekiplerine, acil durum personeline, sağlık çalışanlarına ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Ulusal Madencilik Ajansından yapılan açıklamada, kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli soruşturmaların yürütüleceği bildirildi.

Onlarca küçük firmanın kömür ve zümrüt madenleri işlettiği bölgede benzer facialar sıkça gündeme geliyor.

Sutatausa kasabasında Mart 2023'te meydana gelen maden patlamasında 11 işçi yaşamını yitirmişti.