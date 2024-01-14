Kolombiya\'da meydana gelen heyelan sonucu 34 kişi öldü

BOGOTA, 14 Ocak (Xinhua) -- Kolombiya'daki Choco Valiliği tarafından paylaşılan fotoğrafta, Choco bölgesinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede çalışan Kolombiya ordusu mensupları görülüyor, 13 Ocak 2024.

Yerel yetkililer, Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Quibdo-Medellin Otoyolu'nun bir bölümünde Cumartesi günü meydana gelen heyelanda en az 34 kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını teyit etti. (Fotoğraf: Yordy Moreno/Choco Bölgesi Valiliği/Xinhua aracılığıyla)