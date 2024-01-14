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Kolombiya'da meydana gelen heyelan sonucu 34 kişi öldü - Son Dakika
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Kolombiya'da meydana gelen heyelan sonucu 34 kişi öldü

Kolombiya'nın Choco bölgesinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede çalışan Kolombiya ordusu mensupları görülüyor. Yerel yetkililer, Quibdo-Medellin Otoyolu'ndaki heyelanda en az 34 kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını teyit etti.

Kolombiya\'da meydana gelen heyelan sonucu 34 kişi öldü
14.01.2024 - 14:15,
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BOGOTA, 14 Ocak (Xinhua) -- Kolombiya'daki Choco Valiliği tarafından paylaşılan fotoğrafta, Choco bölgesinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede çalışan Kolombiya ordusu mensupları görülüyor, 13 Ocak 2024.

Yerel yetkililer, Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Quibdo-Medellin Otoyolu'nun bir bölümünde Cumartesi günü meydana gelen heyelanda en az 34 kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını teyit etti. (Fotoğraf: Yordy Moreno/Choco Bölgesi Valiliği/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Kolombiya'da meydana gelen heyelan sonucu 34 kişi öldü - Son Dakika
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