Kolombiya'da Orduya Pusu: 3 Asker Öldü

Kolombiya'da orduya yönelik pusuda 3 asker yaşamını yitirirken, 3'ü de yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Chita kasabasındaki kırsalda operasyon yapan askerler pusuyu düşürüldü.

Saldırıda 3 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin ailesine baş sağlığı dileğinde bulunularak, "Şu anda bölgede silahlı kuvvetlerin operasyonları devam ediyor. Bölge üzerindeki kontrolün sağlaması ve sivil halkın güvenliğinin garanti altına alınması için gereken yapılıyor. Saldırının sorumluları bulunacak." ifadelerine yer verildi.

Yerel basına göre, saldırıyı silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) bağlı Adonay cephesi üyeleri düzenledi.

Kolombiya ordusu bir süredir Boyaca ve civar bölgelerde yasa dışı silahlı gruplara yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor.