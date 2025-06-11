Kolombiya'da Senatör Uribe'ye Suikast Girişimi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan sağ parti Senatörü Miguel Uribe Turbay'a yönelik suikast girişiminin soruşturulması için ABD'den yardım talebinde bulundu.

Petro, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin detayları paylaşarak, "ABD Büyükelçiliği aracılığıyla, ABD kurumlarından Senatör Uribe Turbay'a yönelik suikast girişiminin soruşturulmasında kapsamlı yardım talep ettim. Suikastçının silahı Arizona'da satın alındı ve Florida üzerinden ülkeye getirildi." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhuriyet Savcılığı, Uribe'ye saldıran 15 yaşındaki şüpheli hakkında cinayete teşebbüs ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından dava açıldığını duyurdu.

Saldırganın, savcılık binasında özel bir hücrede gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Armando Benedetti ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro'nun bu olayla ilgili olarak muhalefetle ve eski cumhurbaşkanlarıyla görüşmeye, diyalog kurmaya hazır olduğunu belirtti.

Uribe'nin durumu kritik

Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Uribe'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Yetkililer, başkent Bogota'daki özel bir hastanede ameliyat edilen Uribe'nin durumunun "kritik" olduğunu ve tedavilere oldukça az yanıt verdiğini bildirmişti.

Senatör Miguel Uribe Turbay'a yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.