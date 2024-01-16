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Kolombiya'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 39'a Çıktı - Son Dakika
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Kolombiya'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 39'a Çıktı

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, kayıp kişilere ulaşma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, destek sağlayacaklarını belirtti.

Kolombiya\'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 39\'a Çıktı
16.01.2024 - 04:13,  Güncelleme: 04:14
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Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda 13 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (Ungrd) yapılan açıklamada, Quibdo-Medellin otoyolundaki faciada ölenlerin sayısının arttığı duyuruldu.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a çıktığı ifade edilen açıklamada, kayıp kişilere ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Beraberindeki yerel yetkililerle otoyolu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, toprak kaymasında ölenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Kurbanların ailelerine her türlü desteği vereceklerini dile getiren Petro, olaydan büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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