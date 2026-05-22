Kolombiya'da Yerli Topluluklar Arasında Çatışma

22.05.2026 19:39
Cauca'da Misak ve Nasa toplulukları arasında çıkan çatışmada 6 ölü, 100 yaralı. Olaylar devam ediyor.

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde iki yerli topluluk olan Misak ve Nasa halkları arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Cauca'ya bağlı Silvia kasabasının kırsalında bir araya gelen Misak ve Nasa yerlileri, La Ensillada, Pitayo Punto Verde ve Pilloto bölgeleri üzerinde "tarihsel hak" iddiasında bulundu.

Sopa, taş, palalar ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı çatışmalarda, 6 kişi yaşamını yitirirken bazıları ağır olmak üzere 100 kişi yaralandı.

Bölgedeki bazı evler ile motosikletler ateşe verilirken, olaylar belli aralıklarla devam ediyor.

Cauca Bölgesi Yerli Konseyi (CRIC), yaşanan olayları kınayarak, ateşli silah kullanımına, sağlık ekiplerinin engellenmesine ve büyüyen insani kriz riskine dikkati çekti.

"Topraklarımız yasa dışı şekilde işgal edildi"

Misak topluluğu temsilcisi Liliana Pechene, basına yaptığı açıklamada, söz konusu toprakların atalarından miras kaldığını belirterek, "Topraklarımız yasa dışı şekilde işgal edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Nasa topluluğu ise bölgedeki varlığını, Ulusal Toprak Ajansı (ANT) tarafından yapılan arazi tahsisine dayandırıyor.

"Olayların arkasında suç şebekesi var mı yok mu araştırılıyor"

İçişleri Bakanı Armando Benedetti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgeye asker ve polislerin sevk edildiğini belirterek, "Yeni bir tapulama sürecine dayalı topraklara sahip bazı Misak yerlileri var. Yukarı tarafta ise sömürge döneminden beri bu toprakları ellerinde bulunduran Nasa yer alıyor. Ancak tüm bunların yanı sıra bu olayların arkasında suç şebekesi var mı yok mu araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

"Toplumsal diyalog yollarının inşa edilmesine yardımcı olmaya hazırım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez de ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, olaylardan "büyük" üzüntü duyduğunu belirtti.

Marquez, şunları kaydetti:

"Tarihsel şiddete, adaletsizliklere ve eşitsizliklere maruz kalmış halklar olarak, aramızdaki farklılıkları çözmek için şiddete başvurmak zorunda kalmamız kabul edilemez. Hafızası, kökleri ve hakları olan kardeş halklar olarak, topraklarımızda yaşananları görmek ruhumu acıtıyor. Bir lider, Caucalı bir kadın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak, toplumsal diyalog yollarının inşa edilmesine yardımcı olmaya hazırım."

Kolombiya basını da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun sorunun çözümü için Misak ve Nasa temsilcileriyle başkent Bogota'da bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

İki yerli topluluk arasındaki sorun

Misak topluluğunun, 2025 yılının sonlarında yaptığı toprak işgalleri, tehditler, ablukalar ve en az 250 ailenin yerinden edildiği yönündeki şikayetler, iki yerli halk arasındaki anlaşmazlığın geçmişine ışık tutuyor.

Nasa halkı ise söz konusu faaliyetlerin, kendi egemenlik alanları içindeki kontrol uygulamalarından ibaret olduğunu savunuyor.

Çatışmanın temel nedenlerinden birinin de Ulusal Toprak Ajansı (ANT) tarafından, Misak topluluğunun hak iddia ettiği bölgelerde mülkiyet tapusu verilmesi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

