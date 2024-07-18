Kolombiya'da Yoksul Bölgelerde Futbol Projeleri - Son Dakika
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Kolombiya'da Yoksul Bölgelerde Futbol Projeleri

Kolombiya'da yoksul bölgelerde yapılan ücretsiz projeler kapsamında yeşil sahalara yeni yıldızlar kazandırılmaya çalışılıyor. Kalp ile Futbol Vakfı (FCC) ve özel bir bankanın sponsorluğunda gerçekleştirilen projede, eski yıldız futbolcuların yönetiminde 6 ila 16 yaşları arasında 1000 çocuk antrenmanlara katılıyor. Ülkenin birçok bölgesinde okullarla işbirliği yapılarak, şimdiye kadar 8 bin çocuğun projeden ücretsiz faydalandığı belirtiliyor. Projede yer alan eski profesyonel futbolcular, çocuklara futbolun teorik ve uygulamalı eğitimlerini aktarıyor ve onları ileride yıldız bir oyuncu olmaya teşvik ediyor.

18.07.2024 04:47
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yoksul bölgelerde yapılan ücretsiz projeler kapsamında yeşil sahalara yeni yıldızlar kazandırılmaya çalışılıyor.

Kalp ile Futbol Vakfı (FCC) ve özel bir bankanın sponsorluğunda gerçekleştirilen proje başkent Bogota'nın güneyindeki bir futbol tesisinde tanıtıldı.

Yaşları 6 ila 16 arasında değişen ve 1000 çocuğun katıldığı antrenmanlar eski yıldız futbolcuların yönetiminde ilerliyor.

Ülkenin birçok bölgesinde okullarla işbirliği yapılarak, şimdiye kadar 8 bin çocuğun projeden ücretsiz faydalandığı bildirildi.

Özel bankanın Pazarlama ve Dijital Satıştan Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Adriana Arismendi, buradaki konuşmasında, futbolu spordan öte gördüklerini belirterek, "Futbol, toplumlarımızı birleştiren bir güçtür. Sosyal dönüşüm için güçlü bir araçtır. Bu yüzden çocukların futbol sayesinde birçok fırsat elde etmesini ve ülkenin yıldız futbolcularından ilham almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kolombiya'nın tanınmış eski profesyonel futbolcularından Abel Aguilar, Macnelly Torres ve Fabian Vargas, projenin önemli aktörleri arasında yer alıyor.

AA muhabirine projenin öneminden bahseden Aguilar, futbolun baştan sona teorik ve uygulamalı eğitimlerini çocuklara aktardıklarını söyledi.

"Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum"

Aguillar, Kolombiya'yı yıllarca yurt dışında "gururla" temsil ettiğini belirterek, "Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çocuklar tatlı bir rekabet içindeler. Hepsi ileride yıldız bir oyuncu olmak için var güçleriyle çalışıyor. Belki hepsi başarılı olamayacak ancak içlerinden muhakkak hedeflerine ulaşan çıkacaktır. Bu çocuklar, ileride Kolombiya'nın imajını spor ile değiştirecek." ifadesini kullandı.

Projeden istifade eden genç futbolcu Juan Samiento da "harika" bir tesiste profesyonel hocalardan eğitim aldıklarını dile getirerek, "Dayanışma, rekabet ve sevgi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İleride profesyonel bir futbolcu olmak için azimle çalışıyorum. Zor bir yolun bizleri beklediğinin farkındayım ancak bu projenin imkanlarından faydalandığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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