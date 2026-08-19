Kolombiya'daki Depremde Ölü Sayısı 312'ye Yükseldi - Son Dakika
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Kolombiya'daki Depremde Ölü Sayısı 312'ye Yükseldi

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Kolombiya'daki 7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 312'ye, yaralı sayısı ise 4,380'e ulaştı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye çıktı.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD) ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi.

Yaralı sayısının 4 bin 380, kaybolanların sayısının 290 olduğu depremden, 294 binden fazla kişi ile 15 ildeki 470 kasaba etkilendi.

Mucize Fonu kurulmuştu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, dünkü açıklamasında, 7,4 büyüklüğündeki depremin ilk belirlemelere göre 9,5 milyar dolarlık hasara yol açtığını belirtmişti.

De la Espriella, yeniden inşa sürecini yönetmek amacıyla "Mucize Fonu" (Fondo Milagro) adıyla yeni bir fon kurulduğunu açıklamıştı.

Fon, 1999'da Kolombiya'nın Armenia kentinde meydana gelen deprem sonrası kurulan "Kahve Eksenini Yeniden İnşa ve Sosyal Kalkınma Fonu (Forec)" örnek alınarak çalışmalar yürütecek.

Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira yardımı, kamu hizmetlerinde kolaylık, yeni konut ve konut iyileştirme desteği sağlamayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı de la Espriella da müteahhitler ve finans kuruluşlarını sürece destek olmaya çağırmıştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'daki Depremde Ölü Sayısı 312'ye Yükseldi - Son Dakika

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