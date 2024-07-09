Kolombiya Dışişleri Bakanı, Kiev'deki Çocuk Hastanesine Yapılan Saldırıyı Kınadı

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Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki çocuk hastanesine düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti.

Başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Murillo, Kiev'de çocuk hastanesine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Kolombiya hükümeti olarak saldırıyı kınadıklarını dile getiren Murillo, "Savaş kurallarının hiçe sayılması kabul edilemez, herhangi bir devletin uymakla yükümlü olduğu uluslararası insancıl hukuk kurallarını hatırlatmak isteriz. Biz bunlara kategorik olarak bağlıyız ve bu konudaki tutumumuz nettir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Rusya'nın, Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev'de yayımlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntünün, yıkımların Ukrayna'ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu oluştuğunu gösterdiğini bildirmişti.