Kolombiya Hükümeti ELN ile Barış Müzakerelerine Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya Hükümeti ELN ile Barış Müzakerelerine Dönüyor

Kolombiya hükümeti, ELN'nin barış müzakerelerine dönüş teklifini kabul etti. Müzakereler yeniden başlayacak.

11.10.2024 05:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) barış müzakerelerine geri dönme teklifine olumlu yanıt verdi.

ELN'nin 17 Eylül'de bir askeri üsse düzenlediği saldırının ardından müzakere masasından çekilen Kolombiya hükümeti, örgütten gelen müzakere çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Hükümetin barış delegasyonundan yapılan açıklamada, Kolombiya halkının barış talebine yanıt vermek amacıyla ELN'nin müzakereleri yeniden başlatma teklifinin kabul edildiği belirtildi.

ELN tarafından yapılan açıklamada ise garantör ülkelerin de katılımıyla hükümet heyeti ile yeniden görüşmeye hazır oldukları ifade edildi.

ELN üyelerinin Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Jordan köyünde bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 30 asker yaralanmıştı.

Bu saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti barış müzakerelerini askıya almıştı.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde, başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

Taraflar arasında 3 Ağustos'ta ikili ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Hükümeti ELN ile Barış Müzakerelerine Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:14 “Bu son sigaram“ diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı "Bu son sigaram" diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
10:22 İşsizlik rakamları belli oldu İşsizlik rakamları belli oldu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:26 FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 06:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya Hükümeti ELN ile Barış Müzakerelerine Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.