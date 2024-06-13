Kolombiya Hükümeti, FARC Barış Anlaşmasının Uygulanmasında Gecikme Yaşandığını Bildirdi - Son Dakika
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Kolombiya Hükümeti, FARC Barış Anlaşmasının Uygulanmasında Gecikme Yaşandığını Bildirdi

Kolombiya hükümeti, Kasım 2016'da FARC ile imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasında gecikme olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İdari Daire Başkanı Laura Sarabia, anlaşmanın istenilen seviyede uygulanmadığını belirtti ve sahada somut icraatların gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise barış anlaşmasının tam olarak uygulanmadığını ve sorunu BM'ye taşıyacağını duyurdu. Eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos da kırsal reformla ilgili maddelerin tam olarak uygulanmadığını eleştirmişti.

13.06.2024 05:43
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Kolombiya hükümeti, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasında gecikme yaşandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari Daire Başkanı (DAPRE) Laura Sarabia, FARC ile imzalanan barış anlaşmasının uygulanma sürecinin istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Sahadaki eksikliklere dikkati çeken Sarabia, "Barış anlaşmasının uygulanmasında bir gecikme var. Bu anlaşmayı ilerletebilmek ve süreci hızlandırmak için sahada somut icraatlar gerekiyor. Tarım reformu ve anlaşmada belirtilen hedeflerin her birinin yerine getirilmesi için tüm mekanizmaların ve araçların kullanılması şarttır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, konuya ilişkin en son yaptığı açıklamada, FARC yapılan barış anlaşmasının uygulamaya tam olarak geçmediğini belirtmiş ve sorunu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacağını duyurmuştu.

Kan dökülmesinden endişe ettiklerini dile getiren Petro, "Tartışmanın açılmasını istiyorum çünkü BM'ye gitmek zorunda kalacağız, her 3 ayda bir gitmek zorundayız. Bu sefer cumhurbaşkanı olarak gitmek gerecek ve şunu söylemek zorunda kalacağım: 'kesinlikle Kolombiya devleti imzaladığı barış anlaşmasına uymak istemiyor'." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos hükümetini eleştiren Petro, FARC ile yapılan barış anlaşması kapsamında, kırsal reformla ilgili maddelerin tam olarak uygulanmadığını bildirmişti.

Barış süreci

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.

Örgüt, 17 Mart 2017'de 140 silahını Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Norveç Nobel Komitesi, 7 Ekim 2016'da Barış Ödülü'nü ülkesindeki iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Santos'a vermişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde FARC ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

Kaynak: AA

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