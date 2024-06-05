Kolombiya Hükümeti, FARC'ın Önden Gelen Lideri Ivan Marquez ile Barış Masasına Oturacak - Son Dakika
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Kolombiya Hükümeti, FARC'ın Önden Gelen Lideri Ivan Marquez ile Barış Masasına Oturacak

Kolombiya Hükümeti, FARC\'ın Önden Gelen Lideri Ivan Marquez ile Barış Masasına Oturacak

Kolombiya hükümeti, eski FARC liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu Segunda Marquetalia ile barış görüşmelerine başlayacak. Görüşmeler, 24 Haziran'da Venezuela'nın başkenti Karakas'ta gerçekleştirilecek ve çatışmanın azaltılması, barış bölgelerinin inşası ve uygulama sürecinin takibi gibi konular ele alınacak. Marquez, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösteren bir liderdir ve 2 Temmuz 2022'de bir çatışmada ağır yaralanmıştır.

05.06.2024 06:51
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Kolombiya'da hükümet, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önden gelen liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Marquetalia (SM)" ile yeniden barış masasına oturacak.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, hükümet, FARC'ın mirasçılarından Segunda Marquetalia ile 24 Haziran'da Venezuela'nın başkenti Karakas'ta barış görüşmelerine başlayacak.

Hükümeti temsilen Barış Yüksek Komiseri Otty Patino'nun, Venezuela'da FARC'ın sembol liderlerinden Ivan Marquez ile barış müzakerelerinin detaylarını ele aldığı bildirildi.

Taraflardan yapılan açıklamada, Karakas'ta barış masasının kurulacağı belirtilerek, çatışmanın azaltılması, barış bölgelerinin inşası, barış içinde bir arada yaşama koşulları ve uygulama sürecinin takibine ilişkin spesifik konuların ele alınacağı kaydedildi.

Görüşmelerin 24-29 Haziran arasında yapılacağı ve diyalog müzakerelerine Küba, Norveç, Venezuela ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisinin de katılacağı ifade edildi.

Marquez kimdir?

Gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Marquez'in, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği biliniyor.

Marquez ve silahlı grubunun, bine yakın üyesinin olduğu tahmin edilse de son yıllarda ciddi kayıplar yaşadığı medyaya yansımıştı.

Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, Marquez'in, 2 Temmuz 2022'de Venezuela'da bir çatışmada ağır yaralandığı ileri sürülmüştü.

Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer almıştı.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

Kasım 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 70 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Hükümeti, FARC'ın Önden Gelen Lideri Ivan Marquez ile Barış Masasına Oturacak - Son Dakika

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