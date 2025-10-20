Kolombiya Hükümetinden ABD'ye Yanıt

BOGOTA, 20 Ekim (Xinhua) -- Kolombiya hükümeti, ABD'nin kısa süre önce dile getirdiği, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun yasadışı uyuşturucu üretimi ve dağıtımına karıştığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, "Söz konusu suçlamalar son derece ciddi olup, ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığına karşı yorulmak bilmeden mücadele eden cumhurbaşkanımızın itibarını zedelemektedir" denildi.

Beyaz Saray'ın, Kolombiya'nın egemenliğine doğrudan tehdit oluşturmakla suçlandığı açıklamada, Washington'ın Kolombiya topraklarına yasadışı müdahale önerisi de kınandı. Önerinin, uluslararası hukuk ve diplomasi normlarını, özellikle de ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkını koruyan uluslararası antlaşmaları ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada ülke egemenliğini ve ülkenin cumhurbaşkanının itibarını korumak üzere uluslararası kuruluşlara başvuru yapılacağı ve ülkenin içişlerine müdahale edilmesine yönelik eylemlerin kınanacağı vurgulandı.

Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben iş insanı değilim, uyuşturucu kaçakçısı hiç değilim" dedi.

Petro, ABD'yi Karayipler bölgesinde petrol rezervlerini kontrol altına almak amacıyla güç kullanımını meşrulaştırmak üzere uyuşturucuyla mücadele politikasını bahane olarak kullanmakla suçluyor.