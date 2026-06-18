Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 Yendi

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Meksika'nın Başkenti Meksiko'daki Azteca stadında oynan maçta Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı. 40'ıncı dakikada Munoz Kolombiya'yı öne geçirdi. 60'ta Fayzullaev maça eşitliği getirirken Kolombiya 65'te Diaz ve 90+9'da Campaz'ın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.