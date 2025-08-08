Kolombiya-Peru Diplomatik Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
Kolombiya-Peru Diplomatik Krizi Derinleşiyor

08.08.2025 23:30
Kolombiya ve Peru, Santa Rosa Adası üzerindeki egemenlik iddiaları nedeniyle gerilimde.

Kolombiya ile Peru arasında, Amazon Nehri üzerindeki Santa Rosa Adası nedeniyle yaşanan diplomatik kriz derinleşiyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amazon eyaletine bağlı Leticia'da, ülke tarihinin en önemli savaşlarından biri kabul edilen Boyaca Savaşı'nın yıl dönümü törenlerinde konuştu.

Petro, iki ülke arasında 1929'da imzalanan anlaşmanın Peru tarafından ihlal edildiğini savunarak "Kolombiya, Peru'nun Santa Rosa Adası üzerindeki egemenliğini tanımıyor ve bölgede dayatılan fiili otoriteleri kabul etmiyor." dedi.

Kolombiya-Peru Sınır Denetim Karma Komisyonunun (Comperif) yeniden faaliyete geçeceğini belirten Petro, "Her zaman diyalogdan yanayım, kelimeler tükenene kadar tekrar tekrar konuşmanın iyi olduğunu düşünüyorum. Comperif'ten sonuç alınmazsa uluslararası mahkemelere gidilir." ifadelerini kullandı.

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ise resmi Japonya ziyaretinde yaptığı açıklamada, Santa Rosa Adası üzerindeki ülke egemenliğinin tartışma konusu olmadığını ve bunun hiçbir şekilde müzakere edilmeyeceğini dile getirdi.

Boluarte, Kolombiya'nın Leticia kenti karşısında yer alan Ada'nın Peru'ya ait olduğunu söyleyerek "Kuzeydeki kardeş ülkemiz Kolombiya ile görüşülecek hiçbir konu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, iki ülke arasında imzalanan Rio de Janeiro Protokolü'nün ihlal edildiğini ve Peru'nun Amazon bölgesinde Kolombiya'ya ait bir bölgeyi işgal ettiğini savunmuştu.

Salomon-Lozano Antlaşması

Kolombiya ile Peru arasındaki sınırlar, 1922 tarihli Salomon Lozano Antlaşması olarak belirlendi. Bu antlaşmaya göre Kolombiya'nın "Amazon Üçgeni" bölgesi üzerindeki egemenliği tanınsa da sınır bölgelerinde yerel karışıklıklar zaman zaman anlaşmazlığa neden olabiliyor.

Santa Rosa Adası, Amazon Nehri üzerinde, Peru, Brezilya ve Kolombiya'nın kesişim noktasında yer almakta olup, çoğunluğu ticaretle uğraşan yaklaşık 3 bin kişilik nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Leticia krizi (1932-1933)

1922'de imzalanan Salomon-Lozano Antlaşması'na karşı çıkan Perulu milliyetçi gruplar, 1932'de Kolombiya'nın Amazon Nehri üzerindeki sınır şehri Leticia'yı işgal etti.

Bu tek taraflı müdahale, Kolombiya ile Peru arasında kısa süreli bir savaşa yol açtı. 1933'de Milletler Cemiyetinin araya girmesiyle taraflar arasında barış sağlandı.

Yapılan anlaşma sonucunda Leticia yeniden Kolombiya'ya iade edildi ve kriz diplomatik yollarla sonlandırıldı.

Rio de Janeiro Protokolü

Kolombiya ve Peru arasında yaşanan Leticia Krizi sonrasında taraflar, 1934'de Rio de Janeiro Protokolü'nü imzaladı. Bu anlaşmayla Leticia'nın Kolombiya'da kalması kesinleşirken, sınırların Salomon-Lozano Antlaşması'na göre korunacağı teyit edildi.

Rio de Janeiro Protokolü ile taraflar arası ilişkilerin normalleşmesi ve diplomatik düzeyde sürdürülmesi karara bağlandı.???????

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.