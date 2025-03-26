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Koltuk Sevdası Türkiye'yi Tehdit Ediyor

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Burhanettin Bulut, Erdoğan'ın koltuk tutkusunun ülkeye zarar verdiğini vurguladı.

26.03.2025 11:35
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İktidar koltuktan kalkamayan bir liderin korkularına mahkum edilmiş durumda. Korku her gün yeni yasaklar getiriyor. Korku en küçük eleştiriyi bile susturma çabasına dönüşüyor. Korku seçim sandığını bir tehdit olarak görüyor. Ama ne yaparsa yapsın. Bu millet bu tutsaklığı kabul etmeyecek. Çünkü Türkiye bir adamın koltuk sevdasından çok daha büyük, çok daha güçlü. 23 Mart'ta gösterdi. Ön seçim sandıkları tıka basa doldu. Vatandaşımız partili, partisiz, ön seçim sandıklarına koştu. Şimdi önümüzde bir sandık daha var. Bu ilk sandıkta Erdoğan'ınki de dahil olmak üzere bu tutsaklık sona erecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından "Bir koltuk 86 milyon insanın huzurunu kaçırır mı? Söz konusu Erdoğan'ın koltuğuysa, evet" başlıklı video paylaşımı yaptı. Bulut şunları söyledi:

"Bir koltuk 86 milyon insanın huzurunu kaçırır mı? Bu koltuk Erdoğan'ınsa evet. Koltuğuna tutsak bir Erdoğan. Sana düşman, bana düşman, iktidarını tehdit eden her. düşman. Bu düşmanlığın da basit bir nedeni var. Koltuk. Tüm bu hukuksuzlukların, siyasi kumpasların, gözaltıların, ülkede yaşanan tüm adaletsizliklerin, tutuklanmaların tek nedeni bu. Koltuğa olan esaretinin ceremesini tüm yurttaşlarımız çekiyor. Koltuğunu bırakmamak için yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir gün yerli ve milli, ertesi gün bambaşka biri. İçeride aslan, dışarıda kuzu, bir gün tavizsiz, ertesi gün menfaati için 'U' dönüşleri. Erdoğan fikirlerin esiri değil çıkarlarını tutsağı. O koltuğu bırakırsa, arkasında bıraktığı enkazın hesabını vermesi gerektiğini biliyor. Halktan koptu, milletinden koptu. Asıl gerçeklerden koptu. ve bu gerçeklerden kaçıyor. İktidarın kaybedeceği gerçeğiyle bir türlü yüzleşemiyor.

"Ön seçim sandıkları tıka basa doldu"

Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu da işte bu. İktidar koltuktan kalkamayan bir liderin korkularına mahkum edilmiş durumda. Korku her gün yeni yasaklar getiriyor. Korku en küçük eleştiriyi bile susturma çabasına dönüşüyor. Korku seçim sandığını bir tehdit olarak görüyor. Ama ne yaparsa yapsın. Bu millet bu tutsaklığı kabul etmeyecek. Çünkü Türkiye bir adamın koltuk sevdasından çok daha büyük, çok daha güçlü. 23 Mart'ta gösterdi. Ön seçim sandıkları tıka basa doldu. Vatandaşımız partili, partisiz, ön seçim sandıklarına koştu. Şimdi önümüzde bir sandık daha var. Bu ilk sandıkta Erdoğan'ınki de dahil olmak üzere bu tutsaklık sona erecek."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Politika, Türkiye, 23 Mart, Güncel, Spor, Son Dakika

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