MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Komando Tugay Komutanlığınca ağır silah atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen ağır silah atışlarından fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda komandoların ağır silahlarla atışları başarıyla gerçekleştirdiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Komandolar Polatlı'da Ağır Silah Atışı Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?