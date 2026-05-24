Kombi Tamircisi Pompalı Tüfekle Tehdit Edildi

1) KOMBİ TAMİRİNE GİTTİĞİ EVDE POMPALI TÜFEK TEHDİDİYLE DARBEDİLDİ

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, kombi tamirine gittiği evde fiyat konusunda anlaşamayan S.O.Z., pompalı tüfekle tehdit edilip, darbedildi.

OlayEmek Mahallesi Sümbüllü Sokak'taki bir evin kombisini tamir etmek için gelen S.O.Z., ev sahibi D.B ile fiyat konusunda anlaşamayınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın seslerini duyan D.B.'nin komşusu E.K., pompalı tüfekle eve geldi. E.K., kombi ustası S.O.Z.'yi pompalı ile tehdit ederek, darp etti. Evden kaçan S.O.Z.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünden sonra hastaneye giden S.O.Z., darp raporu alarak, şikayetçi olacağını söyledi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K.'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.