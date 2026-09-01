Komedyen Göktaş\'a iki suçtan tutuklama

Komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarından ayrı ayrı tutuklama kararı verildi.

GÖKTAŞ'IN TAHLİYESİNE SAVCILIKTAN İTİRAZ

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında tahliye kararı verilen Göktaş'ın tahliyesine savcılık tarafından itiraz edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 31 Ağustos'ta çıkarılan yakalama emri doğrultusunda Göktaş'ın yakalandığı ve başka bir suçtan tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandığı belirtildi.

Göktaş savunmasında, paylaşımları ve gösterilerinde kullandığı ifadelerin politik mizah kapsamında olduğunu belirterek hakaret kastının bulunmadığını savundu. Hakkındaki soruşturmayı bilmesine rağmen yurt dışından kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Göktaş, kaçma şüphesinin bulunmadığını ifade etti.

Savcılık ise Göktaş hakkındaki tahliye kararının kaldırılarak üzerine atılı suçlardan yeniden tutuklanmasını talep etti.

Göktaş'ın avukatları da müvekkillerinin soruşturmayı bilmesine rağmen kendi isteğiyle Türkiye'ye geldiğini, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek savcılığın itirazının reddini istedi.

BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI

Mahkeme, dosyada somut suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu, suçlar için öngörülen ceza miktarlarının alt ve üst sınırları, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle Göktaş'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına oy birliğiyle karar verdi. Karara karşı İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı.