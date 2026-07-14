Komedyen Tuba Ulu'ya Hapis Cezası - Son Dakika
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Komedyen Tuba Ulu'ya Hapis Cezası

14.07.2026 12:52
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İstanbul'da Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(İSTANBUL) İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, bir stand-up gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki şakası nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Komedyen Tuba Ulu'nun stand-up gösterisi sırasında Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında Hürrem Sultan üzerinden yaptığı şaka nedeniyle "tarihi milli manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulu, kullandığı sözlerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek özür dilemişti. Ulu, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla açılan dava kapsamında İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan üçüncü duruşmada hakim karşısına çıktı.

Kadınlara karşı pozitif ayrımcılıkla yaklaştığını belirten Ulu, savunmasında, "Türkiye'de yaşayan ve her alanda mücadele eden bir kadın olarak bu suçlamayı kabul etmiyorum. Söz konusu suçu işlemem mümkün değildir. Mesleğimde de böyle bir eylem gerçekleştirmedim" dedi.

Mahkeme Ulu'ya 5 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak: ANKA

Kanuni Sultan Süleyman, 3. Sayfa, İstanbul, Magazin, Güncel, Medya, Sanat, Son Dakika

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