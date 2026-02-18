Komisyon Raporu Oylandı - Son Dakika
Komisyon Raporu Oylandı

18.02.2026 14:56
TBMM'de Milli Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu raporu 47 evet oyuyla kabul edildi.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor 47 evet, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edildi. Numan Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçlerde de inşallah bu raporda dile getirilen hususların uygulanması mümkün olur" dedi. Komisyon, çalışmalarını tamamladı. Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 10 Mart Salı günü iftara davet etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde başladığı çalışmaları tamamladı. Komisyon, bugün son kez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Komisyonun bugünkü 21'nci toplantısı saat 11.10'da başladı. Numan Kurtulmuş, açılış konuşması yaptıktan sonra grubu bulunan siyasi partiler adına yapılacak konuşmalar için 10'ar dakika söz vereceğini, daha sonra diğer partilere geçileceğini belirti ve konuşmalar başladı.

Tüm siyasi partilerin temsilcilerinin konuşmalarından sonra Numan Kurtulmuş, raporun bu komisyonda yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu rapor bir veya birkaç partinin raporu değil bütün partilerin uzlaşarak ortaya çıkardığı bir rapordur. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde de inşallah bu raporda getirilen hususların uygulanması mümkün olur. Ben şimdi müzakerelerini tamamladığımız rapor hakkında sizlerin oylarınıza müraacaat edeceğim" diyerek raporu oylamaya sundu.

Oylama sonucunda ortak rapor 47 evet oyuyla kabul edildi. CHP'den Türkan Elçi çekimser, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise ret oyu verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon hep böyle zor konularda değil de bir iftar sofrasının huzur ve esenliği içinde yeniden bir araya gelelim diyerek, komisyon üyelerini 10 Mart Salı günü iftara davet etti.

Toplantı sona erdikten sonra Numan Kurtulmuş ve komisyon üyeleri birbirleriyle tokalaştı ve fotoğraf çektirildi.

Kaynak: ANKA

