Komisyonun Olağanüstü Toplantı Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Komisyonun Olağanüstü Toplantı Talebi Reddedildi

23.06.2026 14:06
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CHP ve diğer partilerin öğretmen sorunları için olağanüstü toplantı talebi, komisyonda kabul edilmedi.

(TBMM) - CHP, DEM Parti ve Yeni Yol milletvekillerinin, özel sektörde çalışan öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenlerin yaşadığı sorunları görüşmek üzere TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun olağanüstü toplanmasına yönelik talebi reddedildi. Komisyon Başkanı Ayşen Gürcan, içtüzük gereği komisyonların kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamayacağını belirterek, "Talebiniz yerine getirilememektedir" yanıtını verdi.

CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yeni Yol'dan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok ve Mersin Milletvekili Perihan Koca, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ve mülakat mağduru öğretmenlerin yaşadığı sorunları görüşmek üzere TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun olağanüstü toplanması için Komisyon Başkanlığı'na başvurdu.

KOMİSYON BAŞKANLIĞI TALEBİ REDETTİ

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, muhalefetin olağanüstü toplantı talebini reddetti. Gürcan'ın CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'ya gönderdiği yazıda "Malumlarınız olduğu üzere, İçtüzüğün 35'inci maddesinin ikinci fıkrasında '... komisyonlar, kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, ...' hükmü yer almaktadır. İçtüzüğün mezkür hükmü uyarınca ilgi yazınızda yer alan talebiniz yerine getirilememektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komisyonun Olağanüstü Toplantı Talebi Reddedildi - Son Dakika

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