Komşu Kadına Tehdit ve Hakaret Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Komşu Kadına Tehdit ve Hakaret Davası

Komşu Kadına Tehdit ve Hakaret Davası
29.07.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da komşusuna park meselesi yüzünden tehdit ve hakaret eden 80 yaşındaki Temel Ç., 90 gün ceza aldı.

ANKARA'da Temel Ç. (80) hakkında, komşusu Büşra Atalay'a (33), aracını kendi aracının arkasına park ettiği gerekçesiyle tehdit ve hakarette bulunduğu suçlamasıyla açılan davada 90 gün adli para cezası verildi. Büşra Atalay, karardan sonra aynı nedenle balkondan kendisine terlik ve sopa atan Temel Ç. hakkında yine şikayetçi olurken, çektiği videoyu da delil olarak sundu.

Sağlık çalışanı Büşra Atalay, aynı binada oturan komşusu Temel Ç. hakkında, otomobilini onun otomobilinin arkasına park ettiği için kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu suçlamasıyla şikayette bulundu. Ankara Batı 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Temel Ç., suçlamayı kabul etmedi. Temel Ç. savunmada, "Olay tarihinde araç park anlaşmazlığı meselesi nedeniyle aramızda anlaşmazlık oldu. Önce müşteki kapıyı vurdu. Ben de buna karşılık sinirle elimi duvara vurdum. Kimseye hakaret ve tehdit etmedim" dedi. Temel Ç., yargılama sonunda 'kadına karşı tehdit' suçundan beraat ederken, 'hakaret' suçundan 90 gün adli para cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Büşra Atalay, karardan sonra 14 Temmuz'da aynı nedenle balkondan kendisine terlik ve sopa atan Temel Ç. hakkında tekrar şikayette bulundu. Atalay, Temel Ç.'nin terlik ve sopa atarken çektiği görüntüsünü de delil olarak sundu.

'ÇOCUKLARIM KORKUYOR'

Büşra Atalay, 2 çocuğuyla korku içinde yaşadıklarını belirterek, "İki oğlumla beraber güzel bir hayat sürüyoruz. Maalesef komşu zorbalığına maruz kaldığımız süreler dışında. Yaklaşık 7-8 senedir devam eden bir süreç. Kendisi yaşlı; saygı duyuyoruz yaşına hürmeten. Yalnız kendi aracını devletin verdiği kamu alanına park ettiysek, gelip rahatsız ediyor, zile basıyor. Küfürler, üzerimize terlik, sopalar fırlatmalar. Hakim daha önce ceza verdi. Cezadan sonra bazı şeyler düzelir dedik; ama olay daha da şiddetlendi. Artık aracı kendi yeri olduğunu düşündüğü kaldırım kenarının dışında, önüne veya arkasına park ettiğimiz zaman da balkondan küfürler, hakaretler, evin içinde gürültüler, üzerimize sopa, terlik, sandalye atmalar. Çocuklarım korkuyor. Çocuklar apartmandan dışarı çıkarken 'Anne başımıza bir iş gelecek mi? Anne arabayı park edince bir etrafa bak, kafamıza bir şey atar mı?' diye soruyor. Çocuklarımın yaşadığı sıkıntıdan dolayı zaten ben bu kadar bunun üstüne düştüm. Burası bizim baba malımız, dede malımız. Gitmeyeceğiz, bizim evimiz" dedi.

Atalay'ın avukatı Taha Burak Özkan, terlik ve sopanın hukukta silah olarak geçtiğini söyleyerek, "Müvekkilime yönelik sopa ve terlik fırlatmak suretiyle hakaret ve tehditlerine devam ederek yeniden bir fiil gerçekleştirdi. Şahsın ikinci açılacak davada ilk davada verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması iptal edilmiş olacak. Yani hüküm açıklanmış olacak ve birinci mahkemeden aldığı ceza ile bu dosyadan alacağı ceza birlikte infaz edilecek. Umarız caydırıcı olur bu. Bir daha böyle bir olayın özellikle kadına karşı bu tür vakaların, şiddetlerin, hakaretlerin önüne geçmiş olur" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşu Kadına Tehdit ve Hakaret Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor 4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
Sivas’ta kene bir can daha aldı Sivas'ta kene bir can daha aldı
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı

12:12
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
11:33
Vatandaşlar diken üstünde İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
Vatandaşlar diken üstünde! İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
16:42
Konyaaltı Sahili’nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
16:41
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
16:36
Dalaman’da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Dalaman'da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
16:22
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
16:15
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 12:41:13. #7.13#
SON DAKİKA: Komşu Kadına Tehdit ve Hakaret Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.