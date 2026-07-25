Komşusunu Havalı Tüfekle Vuran Şahıs Kaçtı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Harun Y., aralarında husumet bulunan komşusu Tuncay Mutlu'yu havalı tüfekle başından vurup, yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Saadetler Mahallesi 153694 Sokak'ta meydana geldi. Tuncay Mutlu, evinin önündeki arazideki kuru otları temizlediği sırada aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu Harun Y.'ye havalı tüfekle ateş etti. Başı ve ensesinden yaralanan Mutlu, yere yığıldı, Harun Y. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis, kaçan Harun Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.