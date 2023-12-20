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Kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 5 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 5 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde aynı odada uyuyan akraba 5 tarım işçisi, yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenmenin sobadan kaynaklandığını belirledi.

Kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 5 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı
20.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 12:46
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen akraba 5 tarım işçisi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Aziziye Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı evde meydana geldi. Akraba olan Halil Çiftçi (43), Abdullah Çiftçi (41), Hamit Çiftçi (61), Mehmet Çiftçi (53) ve Şadi Çiftçi (49), akşam ısınmak için kömür sobasını yakıp, aynı odada uyudu. Sabah saatlerinde odaya giren yakınları ise 5 kişiyi baygın halde bulunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 5 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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