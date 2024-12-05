Kömür Sobasından Sızan Gazdan Zehirlenen Emekli Öğretmen toprağa verildi - Son Dakika
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Kömür Sobasından Sızan Gazdan Zehirlenen Emekli Öğretmen toprağa verildi

Kömür Sobasından Sızan Gazdan Zehirlenen Emekli Öğretmen toprağa verildi

Sivas'ta kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin İnangu, cenaze namazının ardından defnedildi. İnangu'nun sağlık durumu kötüleşen kardeşi hastanede tedavi altına alındı.

05.12.2024 15:09  Güncelleme: 15:12
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SİVAS'ta, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen emekli sınıf öğretmeni Hüseyin İnangu (83), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 10'uncu Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Kardeş olan emekli öğretmenler Makbule ve Hüseyin İnangu'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakınlarının kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, Hüseyin İnangu'yu hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bitkin halde bulunan ve gazdan etkilendiği belirlenen Makbule İnangu ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Makbule İnangu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kardeşlerin evde ısınma için kullandıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Hüseyin İnangu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. İnangu için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Hüseyin İnangu'nun yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin İnangu'nun cenazesi, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

HİÇ EVLENMEDİLER

Sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen Hüseyin İnangu'nun yaklaşık 30 yıl önce emekli olduğu ve hiç evlenmediği belirtildi. Birlikte aynı evi paylaştığı emekli öğretmen kardeşi Makbule İnangu'nun da evlilik yapmadığı, iki kardeşin aynı evde birlikte yaşadıkları belirtildi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömür Sobasından Sızan Gazdan Zehirlenen Emekli Öğretmen toprağa verildi - Son Dakika

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