Konak Belediye Başkanı Mert Fırat ile Basmane'de Kültür Sanat Turu Düzenledi - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Mert Fırat ile Basmane'de Kültür Sanat Turu Düzenledi

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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, oyuncu Mert Fırat ile birlikte Basmane'yi gezerek, bölgedeki kültür ve sanat faaliyetlerini geliştirme amacıyla fikir alışverişinde bulundu. Başkan Mutlu, kış sezonunda sanat programlarına hız vereceklerini duyurdu.

19.09.2024 11:26  Güncelleme: 12:18
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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, oyuncu Mert Fırat'a kentin tarihi semtlerinden Basmane'yi gezdirdi.  Başkan Mutlu, "Konak'ımızın zengin tarihi dokusunda, kültür ve sanat hayatını yeniden canlandıracak, tüm komşularımızın ulaşabileceği sanat programlarımızla kış sezonuna hızlı bir giriş yapacağız" dedi.

Mert Fırat'ı Konak'ta bir kez daha ağırlayan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, oyuncuyla Basmane'de kısa bir tur yaptı. Basmane Semt Merkezi, Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi ve Kadın Müzesi de tur kapsamında ziyaret edilen mekanlardan oldu. Gezi esnasında Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Fırat, Belediye'nin bölgedeki mekanlarının kültür sanat faaliyetleri açısından daha işlevli ve verimli kullanılması adına fikir alışverişinde bulundu.

"Kültür sanat hayatını yeniden canlandıracağız"

Belediye bürokratlarının da katıldığı kültür ve sanat turunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ımızı kültür sanatın merkezi yapmak, sanat mekanlarımızı daha işlevsel ve verimli kullanmak için değerli dostum Mert Fırat ile saha çalışması gerçekleştirdik. Basmane'deki tarihi binamızda hizmet veren Sanathane Gösteri Sanatları Merkezimizi, Basmane Semt Merkezimizi ve Kadın Müzemizi ziyaret ederek, Basmane bölgemizde yapabileceğimiz çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Konak'ımızın zengin tarihi dokusunda, kültür ve sanat hayatını yeniden canlandıracak, tüm komşularımızın ulaşabileceği sanat programlarımızla kış sezonuna hızlı bir giriş yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mert Fırat'tan destek vurgusu

Basmane'nin tarihi dokusundan çok etkilendiğini belirten Mert Fırat ise Başkan Mutlu'nun ilçedeki yeni projelerini heyecanla takip ettiklerini ve özellikle kültür sanat alanında yapılan çalışmalar için her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Konak Belediye Başkanı Mert Fırat ile Basmane\'de Kültür Sanat Turu Düzenledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Mert Fırat ile Basmane'de Kültür Sanat Turu Düzenledi - Son Dakika

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