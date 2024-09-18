Konak Belediye Başkanı Mutlu İlköğretim Haftası'nı Öğrencilerle Birlikte Kutladı - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Mutlu İlköğretim Haftası'nı Öğrencilerle Birlikte Kutladı

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İlköğretim Haftası dolayısıyla Kıbrıs Şehitleri İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programına katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilk ders zilini Kaymakam Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabulut, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte çaldı. Başkan Mutlu, “Konak Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağımıza söz veriyorum” dedi.

18.09.2024 10:18  Güncelleme: 10:45
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(İZMİR) - İlköğretim Haftası dolayısıyla Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilk ders zilini Kaymakam Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabulut, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte çaldı. Başkan Mutlu, "Konak Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağımıza söz veriyorum" dedi.

Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'nda İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ve şube başkanları, Kıbrıs Şehitleri İlkokulu Müdürü Ceylan Mercanyıldızhan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Minik öğrenciler, okula kavuşmanın heyecanını gizleyemezken programa özel hazırladıkları gösterilerle de hayran bıraktı. Programın ardından ders başı yapan öğrenciler sınıflarında ziyaret edildi.

İlk ders zili hep birlikte çalındı

Öğrencilerin birbirinden renkli gösterilerin ardından ilk ders zili, okula yeni başlayan birinci sınıf ile bu yıl mezun olacak 4. sınıf öğrencileriyle birlikte çalındı. Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, öğrencilerin eğitim öğretim yılını, "Her birinizin eğitim öğretim yılını kutluyorum. Başarılarla, güzelliklerle dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle kutladı.

Mutlu: "Her zaman yanınızdayız"

Tüm öğrencilere, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte başarılı bir yıl dileyen Konak Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, her zaman çocukların yanında olduklarına vurgu yaparak, "Yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Konak Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağımıza, bunun için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum. Hepinize başarılı bir yıl olsun" diye konuştu.

Yeni dönem başarı dilekleriyle başladı

Programda konuşma yapan Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, "Her yıl olduğu gibi büyük bir heyecan, şevk ve inançla Milli Eğitim ailesi olarak göreve hazırız" derken, Okul Müdürü Ceylan Mercanyıldızhan da konuşmasında "Yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için başarılı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ediyor. İlköğretim Haftamızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konak Belediye Başkanı Mutlu İlköğretim Haftası\'nı Öğrencilerle Birlikte Kutladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Mutlu İlköğretim Haftası'nı Öğrencilerle Birlikte Kutladı - Son Dakika

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