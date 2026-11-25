(İZMİR) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Yolumuz uzun, zor, meşakkatli. Erkekleri de bu mücadelemizin içine dahil ederek birlikte bu yolu yürümemiz gerekiyor. Şiddetin her türlüsüne, her yerde karşı çıkmakla işe başlamalı. Dolayısıyla hep birlikte yapacak çok şeyimiz var" dedi.

Konak Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Çağdaş Drama Derneği, Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ve Konak Kent Konseyiyle birlikte çok yönlü bir program gerçekleştirdi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, KCDP İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Şube Sekreteri Gülce Mutoğlu Kılavuz, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Banu Ufacık, Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsen Özkan, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri başkan ve temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı.

"Kadın Cinayetleri Önlenebilir - İhmal, Cezasızlık ve Önleme Politikaları" başlığı altında düzenlenen çok yönlü etkinlikte, Tülin Osmanoğulları ve Gülce Mutoğlu Kılavuz'un konuşmacılığını üstlendiği panelin yanı sıra Sevinç Yurtseven küratörlüğünde Kadına Şiddete Hayır Farkındalık Resim Sergisinin açılışı yapıldı. Ayrıca Çağdaş Drama Derneği Forum Tiyatro Grubunun Farkındalık Gösterisi de büyük alkış topladı.

BAŞKAN MUTLU: YOLUMUZ UZUN, ZOR, MEŞAKKATLİ AMA BU YOLU YÜRÜMEMİZ GEREKİYOR

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 25 Kasım haftası etkinliklerine çok önem verdiklerini ve bu programı belediyenin semt merkezlerine ve mahallelere de taşımak istediklerini vurguladı. Başkan Mutlu, son dönemdeki kadın cinayetlerinde kadınların yüksek yerlerden düştüğü, intihar gibi görünen vakaların arttığını, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun bu konunun peşini bırakmadığını da belirtti.

"Kadınların olduğu her yerde biz de olalım" diyerek kadınların bir arada olmasının önemine dikkat çeken Başkan Mutlu şunları söyledi:

"Biz siyasetçiler, istatistiklere çok bakarız. İzmir, Konak, nerelerde birinci diye bakar ve önceysek bu hoşumuza gider. Ama maalesef kadın cinayetlerinde de öndeyiz ve bu aslında en üzüldüğümüz konulardan biri. Çeşitli nedenlerle toplumun içinde bulunduğu belki ekonomik durum, belki sosyolojik durum kaynaklı sebeplerle kadın cinayetlerini önleyemiyoruz; kadına şiddeti önleyemiyoruz. Yolumuz uzun, zor, meşakkatli. Evet, çok bilinçliyiz, eğitimliyiz ama kadınlara çok görev düşüyor. Erkeklerden hiçbir şey beklemeden ama onları da bu mücadelemizin içine dahil ederek birlikte bu yolu yürümemiz gerekiyor."

"ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ KORKMADAN, ÇEKİNMEDEN BUNU ANLATABİLMESİ GEREKİYOR"

Konak Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetlerinin kadınların güçlendirilmesi anlamında önemli bir görev üstlendiğinin de altını çizen Başkan Mutlu, özellikle Mutlu Çocuklar Oyun Evleri hizmetinden yararlanan kadınların işe girme oranının arttığını dile getirdi. Öte yandan kurum içinde kadın çalışanları mobbinge, şiddete ve tacize karşı koruyan Şiddet ve Tacizle Mücadele Kurulu'nu hayata geçirdiklerini ve Şiddete Karşı Tutum Belgesini de belediye binasına astıklarını hatırlatan Başkan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddetin her türlüsüne, her yerde karşı çıkmakla işe başlamalı. Okulda, ailede, iş yerinde… Biz kadınlar için bu hak arayışımızın sözde kalmaması için çalışıyoruz, elimizden gelen her yerde platformlarımızı kuruyoruz, kurumlarımızı oluşturuyoruz. Belediyemiz de buna örnek olsun istedik. Ama gerçekten bizim sizlerle birlikte sokak sokak, kapı kapı geziyor olmamız lazım. Şiddete uğrayan kadının korkmadan, çekinmeden bunu anlatabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hep birlikte yapacak çok şeyimiz var. Bu dayanışma ve bu birliktelik için, sesimizi hep birlikte daha güçlü çıkardığımız için, sizin varlığınız bana ve Konak Belediyesi'ne çok büyük güç verdiği için teşekkür ediyorum."

ÖZKAN: GÜVENLİ VE EŞİT BİR YAŞAMI KURMAK MÜMKÜN

Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsen Özkan da 25 Kasımın tarihi öyküsüne değindiği açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler bugün burada yalnızca bir takvim yaprağını anmak için toplanmadık. Kadınlara yönelik şiddetin münferit değil, yapısal ve önlenebilir bir hak ihlali olduğunu bir kez daha haykırmak için bir aradayız. Şiddetin adı ve biçimi değişebilir. Kimi zaman bir sözde, kimi zaman ekonomik kısıtlama, kimi zaman dijital bir kuşatmadadır. Çoğu zaman en ağır haliyle fiziksel şiddet ve kadın cinayetleri olarak karşımıza çıkar. Ancak kökündeki neden hep aynıdır. Eşitsizlik, cezasızlık ve zihniyet kalıpları…

Biz Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak inanıyoruz ki şiddeti önlemenin yolu yalnızca olay olduktan sonra müdahale etmekten değil, şiddeti doğuran koşulları ortadan kaldırmaktan geçer. Yerel yönetimler, kent konseyleri, mahalle muhtarlıkları, kadın örgütleri, barolar, tüm yurttaşlar el ele verdiğimizde mahallelerimizde, sokaklarımızda, evlerimizde güvenli ve eşit bir yaşamı kurmak mümkündür. Uluslararası sözleşmelerden, kadınların kazanılmış haklarından ve eşit yurttaşlık mücadenizden asla geri adım atmayacağız. Mahallemizin her sokağında dayanışma ağlarımızı büyütmeye, haklarımızı anlatmaya, birbirimizin elini daha sıkı tutmaya devam edeceğiz."

OSMANOĞULLARI: KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin panel bölümüne geçildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, Konak Belediyesi'yle birlikte önemli bir protokole imza attıklarını ve İzmir'de kadın cinayetleri davalarını takip edeceklerini dile getirdi. İzmir'de Duygu Bölükbaşı ve Aslıhan Sinem Çiçek davalarını takipte olduklarını hatırlatan Osmanoğulları, katılımcıları 16 Aralık'taki Balımnaz Türkkal ile ablası Nergiz Türkkal'ın davasını izlemeye davet etti. Tülin Osmanoğulları ayrıca Konak Belediyesi'nin Mutlu Çocuklar Oyun Evleri hizmetinin kadını özgürleştirerek alan tanıdığını, bunun da kadına yönelik şiddeti önlemede önemli bir adım olduğunu vurguladı. Son dönemde yoğun yaşanan yüksekten düşmeye bağlı kadın ölümlerini de değerlendiren Osmanoğulları şöyle konuştu:

"Bir de başkanımız dedi ki artık kadınlar neden yüksekten düşüyor? Hep ne oluyorsa bu ülkede son birkaç senedir kadınların psikolojileri bozuldu. İntihar ediyorlar. Bir denge problemimiz var herhalde bu ülkede bizim. Hep yüksekten düşüyoruz. Ama yüksekten düşerken intihar ettiğimizde de hep yanı başımızda bir erkek var. Hep orada bir erkek var ama o yüksekten düşerken görmemiş oluyor. En son işte İstanbul'da genç bir hekim düştüğünde diyor ki 'Lavaboya gittim ben görmedim'. Ya da 'Psikolojisi bozuktu', diyor. Ama biz biliyoruz ki bu da yine bir cezasızlık politikasının sonucudur. Biz kadın cinayetlerini durduracağız."

KILAVUZ: VATANDAŞ OLARAK SUÇU BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜYÜZ

Panelin bir diğer konuşmacısı Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Şube Sekreteri Gülce Mutoğlu Kılavuz da ihmal, cezasızlık ve önleme politikalarından bahsettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Sorunlar ortada, çözümleri de talep etmekten vazgeçmiyoruz hiçbir zaman. İhmal, cezasızlık ve önleme politikalarından bahsedeceğim ben de kısaca. Kadın cinayetleri noktasında ihmal bireysel ve toplumsal olarak görülebiliyor. Örneğin Kadir Şeker… Kadir Şeker ne yaptı? Bir kadın cinayetine dahil olduğu için tutuklandı, değil mi? Onu gördük, tanık olursam, benim de başıma gelir mi endişesi yaşadık çoğu zaman ve dolayısıyla bireysel olarak belki de şiddet olaylarına istemsizce gözlerimizi kapatmaya başladık. Bireysel ihmal dediğimiz şey aslında bu. Türk Ceza Kanunu'na göre de aslında her vatandaşın işlenmekte olan bir suçu bildirme yükümlülüğü var. Dolayısıyla bireysel olarak bir suç işlendiğini gördüğümüzde biz bunu bildirmekten bir vatandaş olarak yükümlüyüz. Endişemiz varsa, bilgilerimizin, kimlik bilgilerimizin ifşa edilmesinden korkuyorsak, can güvenliğimizden endişe ediyorsak, bunu baroya bildirebiliriz, baroya ihbar edebiliriz, ismimizin gizli kalmasını isteyebiliriz vesaire önlemlerden faydalanarak aslında bunun önüne geçebiliriz."