Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türk bayrağı dağıttı

İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamalarında yer alan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda standını ziyaret edenlere Türk bayrağı hediye etti.

10.09.2024 10:03  Güncelleme: 11:47
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(İZMİR) - 9 Eylül coşkusunu akşam saatlerinde 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na taşıyan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, standlarını ziyaret edenlere Türk bayrağı hediye etti.

İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla sabah erken saatlerde başlayan ve gün boyu devam eden kutlamalarda yer alan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 9 Eylül coşkusunu akşam saatlerinde fuara taşıdı. Konak Belediyesi'nin 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda açtığı standı son gününde de ziyaret eden Başkan Mutlu, ziyaretçilere Türk bayrağı hediye etti.

Vatandaşların bayrakları evlerine, balkonlarına ve iş yerlerine asmalarını isteyen Başkan Mutlu, "9 Eylül, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yazılmış en özel günlerden biridir. İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılını kutladığımız ve gün boyu devam eden törenlerin ardından coşkumuzu fuara da taşıdık. Fuar boyunca standımıza yoğun ilgi gösteren ziyaretçilerimize günün anlamına yakışan Türk bayraklarımızı hediye ettik. Böylesi güzel bir günde bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Nice 9 Eylül'lerde bir arada olmak dileğiyle" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika

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