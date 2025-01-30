Konak Belediye Başkanı, Sevgi Yolu Esnafıyla Bir Araya Geldi

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(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sevgi Yolu'nda bulunan esnafla buluşarak onların talep, şikayet ve önerilerini dinledi. Mutlu,"Bütün kentin ilgisini çeken, kent halkının Sevgi Yolu için özel olarak Alsancak'a geleceği bir Sevgi Yolu'nu yeniden yaratmak istiyoruz. Burayı kullanan sizlersiniz ve sizin fikirleriniz çok önemli. Biz bu kente bir değer kazandırmak için varız" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sevgi Yolu'nda bulunan esnafla bir araya geldi. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Mutlu'yla beraber teknik ekibi de katılarak esnafın önerilerini ve talepleri not etti. Esnafın iş yapabilmesi için sosyal ve kültürel hareketlilik sağlanması, stantların yeniden düzenlenmesi ve hem estetik hem altyapı çözümleri için öneriler kaydedilirken, ilerleyen günlerde daha verimli çalışabilmek adına komisyon oluşturuldu. Komisyonda Sevgi Yolu esnafının seçtiği sözcüler ve Konak Belediyesi teknik ekibi yer aldı. Başkan Mutlu, Sevgi Yolu esnafına sormadan hareket etmeyeceklerini, onların fikirlerinin Sevgi Yolu'nun yeniden tasarlanmasında çok önemli olduğunu dile getirerek, "Biz sizin fikrinizi sormadan hiçbir şey hazırlamadık. Burayı kullanan sizlersiniz. Buradaki tasarımda sizin fikirleriniz, sizin söyleyecekleriniz çok önemli" diye konuştu.

"Dikte etmeye değil, fikirlerinizi almaya geldik"

Sevgi Yolu esnafını tek tek dinleyen ve notlarını alan Başkan Mutlu, yapılan toplantının amacının hep birlikte karar almak, birlikte hareket etmek olduğunu vurguladı. Başkan Mutlu, Sevgi Yolu'nun mevcut durumunu anlatan kısa bir sunumun ardından esnafın içinin rahat olmasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Burada, bir şeyi dikte etmek amacıyla bir araya gelmedik. Sevgi Yolu şu anki haliyle estetik değil, sürdürülebilir değil. Burayı hep birlikte, tekrar, estetik bir kullanıma döndürmek; havuzlarının sularının aktığı, yıldızlarının tekrar yapıldığı, yer aydınlatmalarıyla ışıklı yoluna kavuşmuş bir hale dönüştürmek istiyoruz. Sizlerden önerilerinizi almak istiyoruz. Sevgi Yolu'nun mevcut hali, halka, gelin buradan alışveriş yapın, demiyor. Biz burada aslında sizleri korumak istiyoruz. Biz, sizleri mağdur etmeden Sevgi Yolu'nu estetik hale getirip insanların gelmek istediği bir yer yapalım istiyoruz."

"Sevgi Yolu'nu estetik bir hale getirmemiz gerekiyor"

Yapısal ve görsel düzenlemeyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerle de Sevgi Yolu'na hareket getireceklerini ifade eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Önce birlikte bir uzlaşı zemini oluşturup Sevgi Yolu'nu estetik bir hale getirmemiz gerekiyor. Sonrasında müzik dinletileri, gösteriler de olacak. Her yapılan etkinliğin ilk önce esnafa döndüğünü en iyi bilenlerdeniz. Biz olabildiğince müzikle, festivalle canlandırmak, insanların kaybettiği neşeyi ve motivasyonu küçücük de olsa geri getirmek, bunun da esnafa dönüşümünü sağlamak üzere projeler üretiyoruz" dedi.