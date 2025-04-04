Konak Belediyesi, 7 Bine Yakın Sokak Hayvanını Sağlık Taramasından Geçirdi

(İZMİR)- Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün son bir yılda gerçekleştirdiği hizmet kapsamında 7 bine yakın Konaklı can dost, Hayvan Sağlığı Merkezi'nde sağlık taramasından geçti.

Konak Belediyesi'nin Halkapınar'da bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi, sokakta yaşayan can dostlarının sağlığını güvence altına almaya devam ediyor. Son bir yıllık değerlendirmeye göre ilçenin dört bir yanında 7 bine yakın kedi ve köpeğin sağlık tarama ve tedavileri gerçekleştirildi. Hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan hizmet kapsamında yaklaşık 3 bin kuduz aşısı yapılırken 5 bine yakın iç ve dış parazit tedavisi gerçekleştirildi.

Etkinlikler sahiplendirmede farkındalık sağladı

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve uzun bir ömür yaşayabilmelerine olanak sağlayan hizmetlerinin yanı sıra düzenlediği etkinliklerle de sahiplenmenin önemine dikkat çekti. Patilerin Festivali, Mutlu Yılbaşı Sahiplendirme Etkinliği ve müdürlük kampüsünde gerçekleştirilen sahiplendirme etkinlikleri sayesinde yaklaşık 300 kedi ve köpek ömürlük yuvalarına kavuştu.

Sahiplendirme seferberliğimiz sürecek

Bakım ve tedavisi tamamlanan can dostları ömürlük yuvalarına kavuşturmaya devam edeceklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak Belediyesi olarak can dostlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Onların huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana büyük önem verdiğimiz kısırlaştırma ve sahiplendirme seferberliğimizi önümüzdeki günlerde de kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.