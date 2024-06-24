Konak Belediyesi Alsancak'ta Gürültü Kirliliği Yaratan İşletmelere Denetim Yaptı - Son Dakika
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Konak Belediyesi Alsancak'ta Gürültü Kirliliği Yaratan İşletmelere Denetim Yaptı

Konak Belediyesi, Alsancak'ta gürültü kirliliği yaratan ve yönetmeliğe aykırı faaliyet yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde standartlara uymayan işletmelere işlem yapıldı ve gürültü kirliliğinin önüne geçmek için denetimler devam edecek.

24.06.2024 13:32
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, Alsancak'ta gürültü kirliliği yaratan ve yönetmeliğe aykırı faaliyet yapan işletmeleri denetledi.

Konak Belediyesi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle birlikte Alsancak'ta canlı müzik faaliyetinde bulunan veya müzik yayını yapan işletmeleri denetledi. Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimde standartlara aykırı şekilde faaliyet gösteren işletmelere işlem yapıldı. Müzik faaliyeti yapan işletmelere yönelik daha önceki denetimlerde, müzik yayın izin belgesi alınması yönünde bilgilendirilen işletmelerde bu belgenin olup olmadığı denetlendi.

Denetimler devam edecek

Öte yandan ses ölçümü de yapan ekipler, belli bir desibeli aşarak standarda aykırı şekilde müzik yayını yapan işletmeleri belirledi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere idari ve cezai işlem uygulandı. Konak Belediyesi, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerini ilçe genelinde düzenli aralıklarla sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Alsancak'ta Gürültü Kirliliği Yaratan İşletmelere Denetim Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konak Belediyesi Alsancak'ta Gürültü Kirliliği Yaratan İşletmelere Denetim Yaptı - Son Dakika
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