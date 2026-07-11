Konak Belediyesi, Alsancak Sokaklarında Yenilenme Çalışmalarını Sürdürüyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alsancak'ta altyapı faaliyetleri nedeniyle zarar gören sokakları yenileyerek daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşturuyor. 1460, 1473 ve 1474 sokaklarının ardından 1472 Sokak'taki asfalt ve kaldırım çalışmalarını da tamamlayan ekipler, bölgede yayalar ve sürücüler için ulaşım konforunu artırdı.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alsancak'ta altyapı faaliyetlerinin tamamlandığı sokaklarda yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bölgede özveriyle ve titizlikle çalışan ekipler, 1460, 1473 ve 1474 sokaklarının ardından 1472 Sokak'taki asfalt ve kaldırım çalışmalarını da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yollar ve kaldırımlar tamamen yenilenirken, uygun bölgelerde ağaçlandırma işlemlerinin yanı sıra motosiklet ve araç park yerleri de oluşturuldu. Altyapı kurumlarıyla eşgüdümlü ilerleyen takvim doğrultusunda 1479 Sokak da bölgedeki düzeni sağlamak adına çalışma programına alındı.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yenilenen sokaklarla birlikte hem kent estetiğini güçlendirdiklerini hem de ulaşım konforu sağladıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Altyapı faaliyetleri nedeniyle zarar gören sokaklarımızı, ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla daha güvenli, konforlu ve modern hale getiriyoruz. 1460, 1473 ve 1474 sokaklarımızın ardından 1472 Sokak'taki asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı da tamamladık. Yenilenen yollar, düzenlenen kaldırımlar ve daha modern bir çevreyle bölgemizin çehresini güzelleştirirken, hem yayaların hem de sürücülerin ulaşım konforunu arttırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.