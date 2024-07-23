Konak Belediyesi Çocuklara Bilim Gezisi Düzenledi

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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin Sancar Maruflu Bilim Merkezi'ne düzenlediği 'Bilim Gezisi'nde çocukları yalnız bırakmayan belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İstedik ki her mahallemizden çocuklar belediyemizin özellikle çocuklara yönelik olan bu güzel merkezinden yararlansın. Konak'ımızdaki her çocuğun bu hizmetlere ulaşabilir olmasını önemsiyoruz" dedi.

Konak Belediyesi'nin muhtarlıklarla birlikte organize ettiği bilim gezilerinin ilkine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı. Geziye Kocatepe Mahallesi'nden katılan çocukları Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nde karşılayan Başkan Mutlu, program boyunca onları yalnız bırakmadı. Planetaryumda evrenin oluşumunu ve uzayın derinliklerini anlatan filmi Kocatepe Mahalle Muhtarı Mine Yaylak ve çocuklarla birlikte izleyen Başkan Mutlu, "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli ve eğlenerek geçirmeleri için spor okullarımız ve yaz okullarımızla birlikte bilim gezileri de düzenledik. İstedik ki her mahallemizden çocuklar belediyemizin özellikle çocuklara yönelik bu güzel merkezinden yararlansın. Arkadaşlarıyla beraber, deneyler yaparak, dünya hakkında bilgilenerek bilime yakın olsunlar, kendilerini ve hayal güçlerini geliştirsinler. Konak'ımızdaki her çocuğun bu hizmetlere ulaşabilir olmasını önemsiyoruz" dedi.

Deneylerle öğreniyorlar

Haftanın belirli günlerinden her mahalleden 9-14 yaş arası çocukların üçer grup halinde katılacağı Bilim Gezileri'ne kayıtlar, ikamet edilen mahallenin muhtarlığına yapılıyor. Ücretsiz gezi kapsamında çocuklar mahallelerinden Konak Belediyesi'nin servis araçlarıyla alınarak Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde hizmet veren Sancar Maruflu Bilim Merkezi'ne getiriliyor. Merkezde bulunan planetaryumda evrenin derinliklerini izleyen çocuklar daha sonra birbirinden ilginç deneylere katılıyor. Temel bilim kurallarını deneyler yaparak öğrenen çocuklar, merak ettikleri sorulara da yanıt buluyor.