Konak Belediyesi Dar Gelirli Çiftlere Ücretsiz Gelinlik Hizmeti Sunuyor

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan dar gelirli çiftlere destek olmak amacıyla ücretsiz gelinlik hizmeti başlattı. Konak'ta ikamet eden ihtiyaç sahibi çiftler bağışlarla büyüyen Giysi Market'te birbirinden şık, yepyeni gelinlikleri ücretsiz olarak kiralayabiliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Konak Belediyesi, ihtiyaç sahibi genç çiftlerin kendi yuvalarını kurmalarına destek olmak amacıyla örnek bir uygulama başlattı. Evlilik hazırlığı yapan fakat ekonomik sebeplerle zorluk yaşayan dar gelirli çiftler, bağışlarla büyüyen Giysi Market'ten birbirinden şık ve yepyeni gelinlikleri ücretsiz olarak kiralayabiliyor. Düğün masraflarının önemli bir kalemi olan gelinlik için yapılan bu hizmet, özellikle dar gelirli vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

"Genç çiftlerimizin yanındayız"

Hayatın her alanında olduğu gibi en mutlu günlerinde de vatandaşların yanlarında olmayı önemsediklerini kaydeden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak Belediyesi olarak dar gelirli genç çiftlerimize ücretsiz gelinlik desteği veriyoruz. Yuva kurmaya hazırlanan fakat ekonomik açıdan zorlanan genç çiftlerimizin yanındayız. Amacımız onların en mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bir nebze de olsa maddi açıdan rahatlatmalarını sağlamak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye ve elimizi dezavantajlı ailelerle gençlerimizin üstünden çekmemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yuva kurmak isteyen gençlere destek

Genç çiftlerin yuva kurma hayallerine destek olan hizmetten yararlanabilmek için evlenecek çiftlerden en az birinin ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekiyor. Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne evlilik başvurularıyla birlikte giden çiftler, Giysi Market'e yönlendirilerek kendisine uygun gelinliklerden birini seçebiliyor. Yüz güldüren bu hizmetten başkalarının da yararlanabilmesi ve hizmetin sürdürülebilir olması amacıyla kiralanan gelinliğin düğünden bir hafta sonra yine Giysi Market'e teslim edilmesi gerekiyor. Hizmetten faydalanmak isteyen genç çiftler, 0232 425 04 34 numaralı telefondan detaylı bilgi alabiliyor.