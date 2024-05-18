Konak Belediyesi Esnafa Atatürk Baskılı Bayrak Hediye Etti - Son Dakika
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Konak Belediyesi Esnafa Atatürk Baskılı Bayrak Hediye Etti

Konak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilçe esnafına Atatürk baskılı bayrak dağıttı. Dükkanlar ve sokaklar kırmızı beyaza büründü.

18.05.2024 17:43
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(İZMİR)- Konak Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçe esnafına Atatürk baskılı bayrak hediye edildi, dükkanlar ve sokaklar kırmızı beyaza büründü.

Konak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Konak'taki esnafa Atatürk baskılı bayrak dağıtımı yaptı.

Alsancak'tan Göztepe'ye, Eşrefpaşa'dan İnönü Caddesi'ne ilçenin dört bir yanındaki esnafa bayrak verilirken, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da Alsancak esnafını ziyaret ederek Atatürk baskılı bayrak hediye etti. Esnaf ve vatandaşın ilgisiyle karşılaşan Başkan Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Atamızın gençlere armağan ettiği 19 Mayıs'ın coşkusunu Konak'ın dört bir yanına yayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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