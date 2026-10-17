Konak Belediyesi Eşrefpaşa\'da kaldırım işgaline müdahale etti, işletmelere ceza verdi

(İZMİR) - Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eşrefpaşa bölgesinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kamuya ait yol ve kaldırımları işgal eden duba, flama, reklam panosu ve benzeri materyaller kaldırıldı.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak Eşrefpaşa bölgesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kaldırım ve yolların işgal edilmesine müdahale etti. Kamusal alanlara yerleştirilen duba, flama, reklam panosu gibi materyalleri kaldıran ekipler, yapılan uyarılara rağmen işgale devam eden kişi ve işletmelere ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uyguladı.

"SIFIR TOLERANSLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kamusal alanların izinsiz kullanımına karşı mücadelenin ilçe genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kent hakkı, her komşumuzun kaldırımlarda ve kamu alanlarında özgürce, güvenle hareket edebilmesidir. Kamusal alanların izinsiz işgal edilerek yayalarımızın geçişinin engellenmesine asla izin veremeyiz. İlçemiz genelinde hem yol hem de kaldırım işgallerine karşı sıfır toleransla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.