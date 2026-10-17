Konak Belediyesi Eşrefpaşa'da kaldırım işgaline müdahale etti, işletmelere ceza verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Konak Belediyesi Eşrefpaşa'da kaldırım işgaline müdahale etti, işletmelere ceza verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konak Belediyesi Eşrefpaşa\'da kaldırım işgaline müdahale etti, işletmelere ceza verdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eşrefpaşa bölgesinde kaldırım ve yolları işgal eden duba, flama ve reklam panolarını kaldırdı. Uyarılara rağmen işgale devam eden kişi ve işletmelere mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

(İZMİR) - Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eşrefpaşa bölgesinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kamuya ait yol ve kaldırımları işgal eden duba, flama, reklam panosu ve benzeri materyaller kaldırıldı.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak Eşrefpaşa bölgesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kaldırım ve yolların işgal edilmesine müdahale etti. Kamusal alanlara yerleştirilen duba, flama, reklam panosu gibi materyalleri kaldıran ekipler, yapılan uyarılara rağmen işgale devam eden kişi ve işletmelere ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uyguladı.

"SIFIR TOLERANSLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kamusal alanların izinsiz kullanımına karşı mücadelenin ilçe genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kent hakkı, her komşumuzun kaldırımlarda ve kamu alanlarında özgürce, güvenle hareket edebilmesidir. Kamusal alanların izinsiz işgal edilerek yayalarımızın geçişinin engellenmesine asla izin veremeyiz. İlçemiz genelinde hem yol hem de kaldırım işgallerine karşı sıfır toleransla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Zabıta MüdürlüğüKonak BelediyesiBelediyeGüncelİzmirYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “hatırlı isme“ rest Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:20
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa’da ayağını niye kırdığını açıklasın
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:34:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi Eşrefpaşa'da kaldırım işgaline müdahale etti, işletmelere ceza verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei