Konak Belediyesi'nde Maaş Ödemelerinde Gecikme - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nde Maaş Ödemelerinde Gecikme

Konak Belediyesi, bu ay maaş ödemelerindeki gecikmenin sadece belediyeden kaynaklanmadığını, banka protokolü nedeniyle işlendiğini açıkladı. İşçilerin eksik ikramiye ve öğrenim yardımları ise yarın ödenecek.

21.10.2024 17:25  Güncelleme: 18:02
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nden maaş ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada bu ay yaşanan sıkıntılı tablonun sadece belediyeden kaynaklı olmadığı belirtilerek maaş ödemelerinin banka protokolünden kaynaklı gecikme nedeniyle çalışanların hesabına 21 Ekim 2024 tarihinde yatırıldığı, gıda kartları ödemelerinin ise 18 Ekim tarihinde gerçekleştirildiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada ayrıca işçilerin eksik kalan ikramiye ve öğrenim yardımının yarın, memurların sosyal denge tazminatlarının ise bugün itibarıyla ödeneceği bildirildi.

Konak Belediyesi'nden maaş ödemeleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Giderek derinleşen ekonomik krizin yerel yönetimlere olumsuz etkilerini mazeret görmeyerek göreve geldiğimiz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızın alın terinin karşılığını gününde ödemek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Emeği en kutsal değer sayan sosyal demokrat bir belediye olarak işçilerimizin her türlü hak arayışlarının her zaman yanındayız. Fakat bu ay yaşanan sıkıntılı tablonun sadece Belediyemizden kaynaklı olmadığını belirtmek isteriz.

15 Ekim 2024 tarihinde ikramiye ve gıda kartları hariç çalışanlarımızın maaşlarının gününde ödenmesi için gerekli adımları attık. Ancak sendika temsilcileri ile yapılan görüşmede maaşların tamamının 18 Ekim 2024 tarihinde yatırılması talebi tarafımıza bildirildi. Bu doğrultuda maaş ödemeleri, sendika temsilcilerinin talep ettiği şekilde 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilse de banka protokolünden kaynaklı gecikme nedeniyle çalışanlarımızın hesabına 21 Ekim 2024 tarihinde yatırılmıştır. Gıda kartları ödemeleri ise 18 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşçilerimizin eksik kalan ikramiye ve öğrenim yardımı yarın, memurlarımızın sosyal denge tazminatları da bugün itibarıyla ödenecektir.

Bu süreçte iş birliği ve anlayışla hareket etmenin önemine inanıyor, emekçilerimizle omuz omuza vererek daha güçlü bir Konak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nde Maaş Ödemelerinde Gecikme - Son Dakika

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