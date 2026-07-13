Konaklıların Eski Giysileri Geri Dönüşüme Kazandırılacak - Son Dakika
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Konaklıların Eski Giysileri Geri Dönüşüme Kazandırılacak

13.07.2026 11:59  Güncelleme: 13:01
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Konak Belediyesi, tekstil atıklarını kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüşüme kazandırmak amacıyla ilçenin farklı noktalarına 250 adet giysi toplama kutusu yerleştirdi. Vatandaşlar, kullanmadıkları giysi ve ev tekstil ürünlerini bu kutulara bırakarak hem çevreyi koruyacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

(İZMİR) - Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarına giysi toplama kutuları yerleştirerek, kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüm sağlayacak uygulama başlattı. Konaklılar artık ihtiyaç duymadıkları, kullanılmış tekstil atıklarını çöpe atmak yerine giysi toplama kutularına getirerek geri dönüşüme kazandırabilecek.

Konak Belediyesi, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında tekstil atıklarını kaynağında ayrıştırmak ve evsel atıklardan ayrı olarak toplamak üzere giysi toplama kutularını kentin farklı noktalarına yerleştirmeye başladı.

İlk etapta İnönü Caddesi boyunca yerleştirilen kutulardan, şehrin çeşitli bölgelerine toplam 250 adet konularak tekstil atıklarının kaynağında ayrılması, ayrı toplanması ve geri dönüşüm süreçlerinin etkinliğinin artırılması sağlanacak. Vatandaşların Giysi Toplama Kutularına bıraktığı ikinci el giysiler, buradan alınarak geri dönüşüm tesislerinde tekrar ipliğe dönüştürülecek. Böylece Konaklıların kullanmadığı ikinci el tekstil ürünleri, hem çevreyi kirletmeyecek hem de yeniden kullanıma kazandırılarak sürdürülebilirlik sağlanacak. Öte yandan çöp konteynerlerinin etrafında oluşan tekstil atığı yığınlarının da önüne geçilerek kentin hijyen ve estetiğine katkı sağlanacak.

ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKI

Çevrenin korunması ve ekonomiye katkıda bulunulması amaçlanan proje kapsamında belirlenen noktalara yerleştirilen giysi koplama kutuları, tekstil atıklarının çöplerden ayrı toplanmasını sağlayacak. Konaklılar artık ihtiyaç duymadıkları, kullanılmış tekstil atıklarını çöpe atmak yerine giysi toplama kutularına getirecek. Kutulara pantolon, gömlek, mont gibi kullanılmış giysiler; nevresim takımı, perde, havlu gibi ev tekstil ürünleri; ayakkabı, çanta ve kemer gibi aksesuarlar atılabilecek. Giysi toplama kutularında biriken tekstil atıkları, düzenli aralıklarla toplanarak geri dönüşüm tesislerine ulaştırılacak. Atıklar, tekrar elyaf haline getirilerek iplik üretiminde kullanılacak. Böylece çevre korunurken bir yandan da tasarruf sağlanarak atıklar ekonomiye kazandırılacak.

"KONAK'IMIZI EL ELE, HEP BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRELİM"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşlara kullanmadıkları tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırmaya davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada gördüğümüz en büyük sorunlardan biri, eşya ve tekstil atıklarının çöp konteynerlerinin yanına bırakılması. Bunu önlemek için öncelikle atıkların kaynağında ayrıştırılması gerekiyor. Konaklı komşularımızdan ricamız, kullanmadıkları giysilerini, tekstil ürünlerini bu giysi koplama kutularına getirsinler. Sokaklarımızda aslında çöp olmayan, geri dönüştürülebilir atıklar yüzünden yığınlar oluşmasın. Konak'ımızı el ele hep birlikte güzelleştirelim."

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konaklıların Eski Giysileri Geri Dönüşüme Kazandırılacak - Son Dakika

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