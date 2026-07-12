Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyetçi partinin en güçlü isimlerinden Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham’ın ani ölümüyle sarsıldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, yakın dostu ve siyasi müttefiki Graham’ın vefatının ardından ülke genelinde ulusal yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Trump, katıldığı Meet the Press programında, Ukrayna ziyaretinden hemen sonra kendisini arayan Graham ile yaptığı son telefon görüşmesinin duygusal ve çarpıcı detaylarını paylaştı.

"BAYRAKLAR CUMARTESİ AKŞAMINA KADAR YARIYA İNDİRİLECEK"

Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Senatör Graham’ın anısını onurlandırmak adına resmi bir talimat yayımladığını duyurdu. Trump mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz ve çok sevdiği memleketi Güney Karolina eyaleti için çok büyük işler başarmış olan, sevgili dostum ve gerçekten harika bir insan olan Senatör Lindsey Graham'in olağanüstü hayatı ve başarılarının şerefine; Amerika Birleşik Devletleri genelindeki tüm Amerikan bayraklarının Cumartesi akşamı saat 18.00'e kadar yarıya indirilmesi talimatını veriyorum. TANRI SENİ KORUSUN LINDSEY!"

UKRAYNA DÖNÜŞÜ GELEN SON TELEFON: "HER ŞEY BİTTİ"

Katıldığı televizyon programında Graham ile olan son temasını anlatan Trump, ölüm haberinin kendisi için büyük bir şok olduğunu belirtti. Graham'ın Ukrayna ziyaretinden hemen sonra dün akşam kendisini aradığını söyleyen Trump, görüşmenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Bunu daha da tuhaf kılan şey, dün gece bir ara bir telefon aldım… Ve Lindsey Graham, 'SAVE America Yasası için hepimiz hazırız, her şey hazır' dedi. Belki bugün bile buluşuruz diye düşünmüştük. Ve sonra her şey bitti. Onu telefonda biraz yorgun duyuyordum.”

UKRAYNA SAVAŞI KONUSUNDAKİ FİKİR AYRILIKLARINI DA ANDI

Trump, Graham ile olan yakın dostluğuna ve siyasi ortaklığına vurgu yaparken, dış politika konusunda, özellikle de Ukrayna-Rusya savaşı başlığında aralarında yaşanan fikir ayrılıklarına da dürüstçe değindi.

Graham'ın savaşın devam etmesinden yana bir tavrı olduğunu belirten Trump, "Ukrayna ile savaşı çok hızlı bir şekilde bitirmesini istiyordum. Bence o, bilirsiniz, savaşı devam ettirmeye daha yatkındı, açıkçası," diyerek aralarındaki yaklaşım farkını dile getirdi ancak bunun dostluklarına gölge düşürmediğini ifade etti.

Senatör Lindsey Graham’ın vefatı, Washington’da hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanatta derin bir üzüntüyle karşılandı.