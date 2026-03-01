Konak'ta "Açık Havada Sabah Sporu" Yeniden Başlıyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin "Açık Havada Sabah Sporu" etkinliği, 2 Mart Pazartesi günü (yarın) yeniden başlıyor.

Konak Belediyesi'nin sabahlara sağlık katan etkinliği Açık Havada Sabah Sporu, yağmurlu günlerin ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle yarın itibarıyla başlıyor. Sekiz ayrı noktada, haftada üç gün saat 8.30'da yapılacak etkinlik, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olacak.

Etkinlik, Kültürpark (İsmet İnönü Sanat Merkezi yanı), Denizatı Parkı, Karantina Meydanı, Behçet Uz Parkı, Kılıçreis Parkı, Hatay Pazar Yeri, Tülay Aktaş Parkı, Zafertepe Tarık Gencay Spor Tesisi'nde sporseverleri bir araya getirecek.

Konaklılar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güne hep birlikte spor yaparak başlayacak. Hatay Pazar Yeri'nde ise semt pazarının kurulmadığı çarşamba ve cuma günleri sabah sporu yapılacak. Açık havada sabah sporuna, Konak Belediyesi'nin deneyimli spor eğitmenleri liderlik edecek.

Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, saha gezilerinde Konaklı komşularının açık havada sabah sporunu çok özlediklerini sık sık dile getirdiğini belirterek, "Açık Havada Sabah Sporu en sevilen etkinliklerimizden biri oldu. Özellikle kadınlar, komşularıyla birlikte sabah sporunu yapıyor, sosyalleşiyor, sağlığını ve formunu koruyor. Hava şartlarının elvermesiyle birlikte biz de etkinliğimizi başlattık. Tüm Konaklı komşularımızı sabah sporuna bekliyoruz" dedi.