Konak'ta "Açık Havada Sabah Sporu" Yeniden Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konak'ta "Açık Havada Sabah Sporu" Yeniden Başlıyor

01.03.2026 12:06  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi, Açık Havada Sabah Sporu etkinliğini 2 Mart'tan itibaren haftada üç gün düzenleyecek. Etkinlik, sekiz farklı noktada yapılacak ve tüm vatandaşlara açık olacak.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin "Açık Havada Sabah Sporu" etkinliği, 2 Mart Pazartesi günü (yarın) yeniden başlıyor.

Konak Belediyesi'nin sabahlara sağlık katan etkinliği Açık Havada Sabah Sporu, yağmurlu günlerin ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle yarın itibarıyla başlıyor. Sekiz ayrı noktada, haftada üç gün saat 8.30'da yapılacak etkinlik, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olacak.

Etkinlik, Kültürpark (İsmet İnönü Sanat Merkezi yanı), Denizatı Parkı, Karantina Meydanı, Behçet Uz Parkı, Kılıçreis Parkı, Hatay Pazar Yeri, Tülay Aktaş Parkı, Zafertepe Tarık Gencay Spor Tesisi'nde sporseverleri bir araya getirecek.

Konaklılar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güne hep birlikte spor yaparak başlayacak. Hatay Pazar Yeri'nde ise semt pazarının kurulmadığı çarşamba ve cuma günleri sabah sporu yapılacak. Açık havada sabah sporuna, Konak Belediyesi'nin deneyimli spor eğitmenleri liderlik edecek.

Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, saha gezilerinde Konaklı komşularının açık havada sabah sporunu çok özlediklerini sık sık dile getirdiğini belirterek, "Açık Havada Sabah Sporu en sevilen etkinliklerimizden biri oldu. Özellikle kadınlar, komşularıyla birlikte sabah sporunu yapıyor, sosyalleşiyor, sağlığını ve formunu koruyor. Hava şartlarının elvermesiyle birlikte biz de etkinliğimizi başlattık. Tüm Konaklı komşularımızı sabah sporuna bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta 'Açık Havada Sabah Sporu' Yeniden Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:49:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Konak'ta "Açık Havada Sabah Sporu" Yeniden Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.